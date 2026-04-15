UGT exige "respetar la voluntad de los trabajadores" y celebrar elecciones en Hitachi Energy Córdoba

Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha expresado este miércoles su "rechazo" a las declaraciones realizadas este martes por CCOO Córdoba en relación al contenido y el alcance del laudo arbitral sobre las elecciones solicitadas por UGT FICA, "a petición de la mayoría representativa del 80% de los trabajadores de Hitachi Energy en asamblea", por lo que ha exigido "respetar la voluntad de los trabajadores" y celebrar elecciones.

Según ha afirmado UGT FICA en una nota, las declaraciones de CCOO "faltan rotundamente a la verdad y suponen una manipulación que tiene como objetivo confundir a las personas trabajadoras de la empresa y forzar un rechazo a unas elecciones que CCOO parece temer, por las consecuencias para su representatividad".

Entienden en UGT que dicho temor en CCOO se debe a "las graves consecuencias que su inconsciente y errática actitud sindical ha tenido para el conjunto de personas trabajadoras, poniendo en riesgo la apuesta de futuro de la fábrica en Córdoba, en la medida de unas inversiones anunciadas por la empresa que, según ha dicho la dirección de Hitachi, se habrían visto seriamente afectadas y drásticamente reducidas, debido a la inestabilidad laboral experimentada desde el comienzo del conflicto" laboral en la factoría a cuenta del nuevo convenio.

UGT FICA ha querido dejar claro que "el laudo arbitral no entra a valorar ni la legalidad de la revocación promovida por los trabajadores, ni la legitimidad de la actuación de UGT, limitándose exclusivamente a dos cuestiones, la inexistencia formal de vacantes en el comité en el momento del preaviso, debido a la negativa administrativa a registrar el acta de revocación, y que no corresponde a la competencia de este del arbitro pronunciarse sobre cuestiones ajenas al proceso electoral, en particular sobre la legalidad o no de la revocación

Por tanto, para UGT FICA "convertir este laudo en una supuesta victoria sindical es una falsedad deliberada", ya que "el propio laudo reconoce expresamente que no es competencia del árbitro pronunciarse sobre la validez de la revocación ni sobre la actuación de la Administración, lo que desmonta por completo el relato triunfalista de CCOO".

La razón que llevó a UGT FICA a la revocación de los delegados, según ha recordado el sindicato, "no fue otra que trasladar, como obligación sobre aquellas personas" a las que representan "la voluntad de una mayoría aplastante de personas trabajadoras que exigieron con su voto la ejecución de esa revocación, para la convocatoria de unas nuevas elecciones".