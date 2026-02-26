UGT FICA Córdoba firma la revisión salarial del convenio del campo, con un 3,1% de subida

Los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio del Campo de Córdoba (Asaja, COAG y UGT) han firmado las tablas salariales para el año 2026, aplicando la subida del SMI. - ASAJA

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba, "como único sindicato firmante de la mesa negociadora y con más de un 80% de representación", ha firmado este jueves con las patronales agrarias Asaja y COAG de Córdoba "la aplicación de la revisión salarial del 3,1% correspondiente al año 2026 en el convenio colectivo del campo de la provincia de Córdoba".

Según ha informado UGT FICA Córdoba en una nota, el secretario de Acción Laboral del sindicato, Antonio Lopera, ha explicado que, de esta forma, se ha "dado cumplimiento a lo pactado, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector, sin olvidar que el convenio del campo de Córdoba mejora en un 1,5% la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Así, según ha indicado Lopera, "el salario día pasa a ser de 62,85 euros, siendo Córdoba la provincia Andalucía con el salario base más alto, cifra a la que hay que sumarle el plus de distancia y los demás complementos". Además, Córdoba también es "la única provincia dónde el SMI no se absorbe y compensa y, además, se tienen en cuenta los pluses salariales a la hora de calcular el salario bruto diario".

El responsable sindical ha subrayado que "otro aspecto importante del actual convenio colectivo es el seguro por incapacidad permanente, que hace que las personas trabajadoras del sector estén protegidas ante esas situaciones".

Por su parte, el secretario general de UGT FICA en Córdoba, Pedro Téllez, ha subrayado que "esta revisión salarial vuelve a demostrar que la negociación colectiva funciona cuando se cuenta con la credibilidad y con la capacidad de trabajo necesaria para alcanzar los objetivos, porque los derechos no caen del cielo, sino que se conquistan y se defienden con organización y representación sindical".

"En un sector marcado históricamente por la temporalidad, la precariedad y los salarios mínimos, el convenio colectivo sigue siendo la principal herramienta para frenar abusos y proteger a quienes sostienen el campo con su trabajo diario", ha añadido.

El sindicato ha valorado, igualmente, "los avances logrados en materia de Incapacidad Temporal, especialmente para las personas trabajadoras eventuales y fijas discontinuas, uno de los colectivos más castigados del sector agrario. Estas mejoras suponen un paso adelante en la equiparación de derechos y en la dignificación de unas condiciones laborales que durante demasiado tiempo han sido claramente insuficientes".