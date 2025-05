UGT firma el convenio de Vinos de Córdoba con una mejora salarial del 3% en 2025 y 2026

CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agroalimentación de UGT (UGT FICA) de Córdoba ha firmado esta semana el Convenio Provincial de Vinos de la provincia junto a CCOO, ante lo que el secretario de Acción Sindical de la federación, Antonio Lopera, ha afirmado ser "una muestra de nuestro compromiso con las personas trabajadoras, independientemente de la representación que nos hayan otorgado, porque entendemos que el fin primordial es la mejora de sus condiciones laborales, como hemos estado demostrando en la firma de todos los convenios en los que somos mayoritarios".

Según ha informado en una nota, Lopera, que ha afirmado tratarse de un buen acuerdo, "en consonancia con los firmados por este sindicato, como mayoritario, en los sectores del metal, el aceite o el campo, y que han hecho que Córdoba sea la provincia con el mayor incremento salarial de Andalucía en el 2024", ha destacado del nuevo convenio "la subida del 3% durante los dos años de vigencia del mismo, con su cláusula de revisión del IPC, como ya negociamos en los del metal y el aceite".

Por otra parte, ha expresado la satisfacción de los ugetistas al haber conseguido incluir en el texto del acuerdo el complemento de parcialidad, "idéntico al del metal, y en el que aquellos trabajadores con contrato parcial tendrán un plus adicional, así como el desvío de la cantidad del plus de transporte al plus de productividad, algo parecido también a lo que se hizo en el sector del metal, donde una cantidad extrasalarial pasa a ser salarial y a cobrarse en 12 mensualidades en lugar de en once".

Sin embargo, el secretario de Acción Sindical de UGT FICA ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones llevadas a cabo ayer por CCOO en el que, según critica UGT, se relacionaba la firma de este convenio con el del campo, "firmado exclusivamente por el sindicato ugetista sin su apoyo". A este respecto, ha expresado que "no es de recibo que se quiera mentir para mostrar una satisfacción por un convenio que desde este mismo sindicato hemos avalado y en el que, además, hemos aportado todo el trabajo necesario para beneficiarlo".

En concreto, ha señalado Lopera, "no es cierto que el salario en el campo esté en el SMI, sino que es un 1,5 superior a esta cifra en la que, además, es falso que vayan incluidos los demás complementos, como demuestran las tablas publicadas y una paritaria, también publicada, que demuestra lo que decimos".

Por otra parte, ha destacado que "el incremento salarial en el sector del campo para el 2025 ha sido del 4,41% sobre las tablas salariales del 2024, siendo el aumento más importante de nuestros sectores, algo que en ningún caso es baladí y que repercute, en consecuencia, en ser un convenio mejor en salario y en prestaciones que otros firmados por este sindicato en otras provincias de Andalucía".

Lopera ha indicado que "resulta sorprendente que desde un sindicato se pretenda desprestigiar el trabajo de otro para poder ensalzar el propio basándose en mentiras claramente demostrables", aunque ha reiterado el compromiso de su federación para seguir trabajando "poniendo el verdadero objetivo en mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y obviando los ataques que podamos recibir porque nuestro fin como sindicato es demostrar lo que venimos demostrando, nuestra capacidad de ser útiles a las personas trabajadoras y a la sociedad de la provincia de Córdoba".

Finalmente, el secretario de UGT FICA ha señalado que "para 2026 debemos negociar muchos convenios importantes en nuestra provincia y esperamos que todos estemos a la altura que las personas trabajadoras de nuestra provincia se merecen".