UGT-A lamenta la muerte de 63 trabajadores hasta junio y ve "inaceptable" el aumento de la siniestralidad laboral

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha lamentado los datos de siniestralidad laboral registrados en Andalucía, una situación que, a pesar de haberse registrado un "leve descenso", se ha cobrado la vida de 63 trabajadores en el primer semestre, según los datos propios recopilados por el sindicato y facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta.

En una nota de prensa, el sindicato ha indicado que en el primer semestre del año se han producido 50.652 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un decremento del 2,77% respecto al pasado año, siendo el 16,97% del total de accidentes de trabajo que se producen en España. De esos 50.652 accidentes de trabajo, 507 han sido de carácter grave, siendo el 22,68% del total de accidentes graves producidos en el país, es decir, casi uno de cada cuatro accidentes graves que ocurren en España, se producen en Andalucía.

Y esta cifra sigue incrementándose y este mismo jueves se ha conocido el fallecimiento de un trabajador tras sufrir una caída desde la azotea de una obra en el municipio sevillano de Gines. Según ha informado el Servicio de Emergencias de Andalucía, el Teléfono de Emergencias 112 atendió a las 8,25 horas una llamada de socorro por un hombre precipitado a unos cinco metros de altura desde una azotea cuando estaba trabajando. El siniestro ha tenido lugar en la calle Castilla de dicha localidad.

Por su parte, UGT ha apuntado que esos 63 fallecidos por accidentes laborales hasta el mes de junio, reflejan un 7,35% menos respecto al año pasado (68). Por situación profesional de los accidentes con baja, se han producido un total de 48.155 accidentes de asalariados (un 1,99% menos respecto al dato de junio de 2024) y 2.497 accidentes de trabajadores por cuenta propia (-15,67%).

Con los datos provisionales de accidentes de trabajo del primer semestre del año, el sindicato ha mostrado su "preocupación" por la evolución de la siniestralidad laboral en la región, afirmando que los leves descensos porcentuales en lo que se refiere a los accidentes de trabajo con baja "no son excusa".

Además, la organización sindical ha remarcado que, tras haber analizado el informe, han observado que la tendencia en la siniestralidad laboral mortal ha aumentado en los últimos años, algo que consideran "totalmente inaceptable".

MORTALIDAD LABORAL 'IN ITINERE'

Por otro lado, ha insistido en que otra de sus preocupaciones es el aumento en los accidentes de trabajo y de la mortalidad laboral 'in itinere' (durante el camino de ida y vuelta al trabajo), por lo que ha exigido que se adopten Planes de Seguridad Vial en las empresas para reducir este tipo de accidentes.

Así, UGT-A ha demandado la implantación de medidas más efectivas y la búsqueda de fórmulas que garanticen su cumplimiento efectivo. Según el análisis realizado a la estadística de sanciones en materia laboral en Andalucía, facilitada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con datos hasta mayo de 2025, se han realizado 2.377 sanciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales (1.989 sin que se haya producido accidente laboral y 388 con accidente de trabajo), un 2,6% menos respecto al mismo dato del pasado año (2.440).

De las 2.377 sanciones interpuestas por accidente de trabajo, 2.245 han sido sanciones graves causadas por 19 accidentes de trabajo mortales, cuatro accidente laboral muy graves y 136 accidentes de trabajo graves, entre otros. Mientras que, en 1.865 de las sanciones graves no se produjeron accidentes de trabajo.

Asimismo, el sindicato también ha destacado que se han producido 103 sanciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales causadas por 2 accidentes de trabajo mortales y 101 sanciones sin que se haya producido accidente laboral. Un dato que, a su juicio, demuestra que se continúa incumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas o "si se cumple, es de manera testimonial con el objetivo de evitar multas".

Al respecto, ha urgido en que se debe cumplir la legislación "a rajatabla" por parte de las empresas, debido a que las causas de los accidentes de trabajo "siguen inalterables con el paso del tiempo y la mortalidad laboral, lejos de descender, aumenta cada mes y cada año". Por lo que, ha asegurado UGT-A, "los mecanismos preventivos no están funcionando". Se debe abordar la siniestralidad laboral por parte de todos los agentes implicados de manera decidida.

Por otra parte, UGT-A ha reivindicado la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, asegurando que esta medida ayudaría a mejorar la PRL en las pymes de Andalucía, que "representan más del 90% del tejido empresarial andaluz y que no tienen representación sindical".

La organización sindical también ha pedido que se doten de más recursos humanos y material a la Inspección de Trabajo, para que, de este modo, se controle el cumplimiento de las normas y a la Fiscalía de Salud Laboral, para que se investigue y depure responsabilidades.

A su juicio, "no se puede consentir que las muertes en accidente de trabajo queden impunes y nos personaremos como acusación popular, como ya hacemos, en aquellos procedimientos judiciales iniciados por posible responsabilidad empresarial penal en los accidentes de trabajo con resultado de muerte y en los graves".

Por último, UGT-A ha propuesto que se habilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como "auxiliares o colaboradores" de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento preventivo, cuando se constaten situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves.