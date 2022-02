UGT lamenta que "siguen siendo insoportables" las listas de espera en atención primaria en Andalucía

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha criticado este viernes "las demoras que sufren los ciudadanos para asistencia en atención primaria" y ha resaltado que las listas de espera "lamentablemente" siguen siendo "insoportables". "La mentira se ha instalado de forma permanente y descarada en la Consejería de Salud y Familias", ha aseverado.

UGT ha detallado a través de un comunicado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "decía el jueves que para que nos vea un médico de familia tan solo hay que espera unos tres días y para hablar con él unos segundos, pero "la realidad es otra, desgraciadamente" y "tan solo hay que entrar en el portal para pedir citas de la Junta, Clic Salud+ y comprobar cómo la demora es escandalosamente distinta a esa realidad paralela que vive nuestro consejero". "La posibilidad de que te pueda ver un médico de familia antes del 1 de marzo es simplemente testimonial", ha añadido.

"La normalidad es que te den cita presencial no antes del 3 de marzo y la cita telefónica o simplemente no te la dan o es también para primeros de marzo y en muchas ocasiones el mensaje que aparece es: en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada, si necesita atención que no puede esperar acuda sin demora a su centro de salud", han añadido desde el sindicato.

Han remarcado que "los verdaderos datos se obtienen de la única manera posible de hacerlo, a través de Clic Salud+", ya que "no existe ningún tipo de información por parte de la Consejería de Salud". "Los datos han sido recogidos este viernes comprobando persona a persona --por delegados sindicales y personas anónimas-- y solicitando la cita", han precisado.

UGT-A ha puesto de relieve que "la realidad" es que los ciudadanos "no pueden acudir a su centro de salud a que los vea su medico de familia", y los profesionales "están saturados ante tanta desorganización y demanda asistencial".

"Son malos gestores, mentirosos y nada transparentes e intentan engañar a la ciudadanía y a los profesionales, y desprestigiar a los representantes de los trabajadores que legítimamente exigen mejoras y protestan por el desastre de Sanidad Pública que están dejando en Andalucía", ha concluido el sindicato.