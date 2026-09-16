UGT pide coordinación entre administraciones para atender menores migrantes en Ceuta y afea su "utilización partidista"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, en declaraciones a los medios en la sexta Conferencia Permanente de Sindicatos del Metal de Europa Mediterránea celebrada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) - UGT

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este miércoles, 16 de septiembre, coordinación entre administraciones para atender a menores migrantes en Ceuta y ha rechazado su "utilización partidista", en la sexta Conferencia Permanente de Sindicatos del Metal de Europa Mediterránea celebrada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

En contexto, Álvarez se ha pronunciado durante una atención a los medios de comunicación junto al secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, y el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, según una nota remitida por el sindicato.

Preguntado por la situación de los menores migrantes en Ceuta, el secretario general de UGT ha considerado "un verdadero escándalo" que las distintas administraciones no hayan sido capaces de articular los mecanismos necesarios para garantizar su acogida y atención.

"España tiene que cumplir la legislación española, europea e internacional", ha señalado Álvarez, quien ha defendido que a los menores que llegan a España se les debe aplicar el "correspondiente proceso de filiación, determinar su país de origen y comprobar si cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de ellos, teniendo también en consideración la propia opinión de los menores".

Para el secretario general, la respuesta a esta situación debe partir "necesariamente" de la colaboración entre las distintas administraciones. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de la Ciudad de Ceuta, al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas que "hablen menos y hagan más".

Asimismo, el dirigente sindical ha defendido que la acogida de estos menores no supone un problema que España no pueda afrontar y ha insistido en la necesidad de disponer de las infraestructuras y recursos necesarios para atenderlos y realizar correctamente los procesos de filiación.

Al hilo, Álvarez ha mostrado su preocupación por las consecuencias que la situación está teniendo para los propios ciudadanos de Ceuta, que, según ha señalado, "también están padeciendo las dificultades derivadas de una situación que se prolonga en el tiempo".

Respecto a las personas adultas, Álvarez ha defendido la necesidad de agilizar los procesos de filiación y determinar la situación de cada persona, aplicando la legislación vigente en materia de asilo y, cuando corresponda legalmente y se conozca el país de procedencia, los procedimientos de retorno.

De este modo, el secretario general de UGT ha sido especialmente crítico con la utilización de la inmigración como "elemento de confrontación política". "Vamos a huir de esta politización barata e indigna, de esta utilización de los seres humanos para ver si arrancamos un voto más, para ver si generamos más odio", ha agregado.

Así, Álvarez ha sostenido que lo que denomina "política del odio" no beneficia "a los trabajadores y a las trabajadoras españolas" ni a la "inmensa mayoría" de la ciudadanía, y ha reclamado que la respuesta a la migración se produzca desde el respeto a los derechos de las personas y el cumplimiento de la legislación.

Preguntado por el gesto protagonizado por jugadores del Real Madrid, --en concreto, Vinicius, Mbappé y Konaté-- que ocultaron parcialmente en sus camisetas un mensaje de apoyo a Ceuta, Álvarez ha considerado que forma parte del debate y la división generados en torno a esta cuestión.

El secretario general de UGT ha expresado su "profundo respeto" hacia los futbolistas y ha rechazado interpretar este tipo de gestos como una posición contra Ceuta o contra la población ceutí. En este sentido, ha precisado que algunos jugadores y sus propias familias han vivido directamente procesos migratorios y ha reivindicado la aportación de la inmigración a la sociedad española.