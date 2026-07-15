UGT-A pone en marcha una campaña para reclamar una tasa turística que permita reforzar los servicios públicos

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y participación ciudadana para defender la implantación de una tasa turística en la comunidad con el objetivo de que una parte de la riqueza que genera el turismo "revierta directamente en la mejora de los servicios públicos y en la calidad de vida de quienes viven en Andalucía durante todo el año".

El sindicato plantea abrir un debate sobre un modelo turístico más sostenible y recuerda que Andalucía podría recaudar alrededor de 190 millones de euros al año para invertir en vivienda, sanidad, educación, transporte o conservación del patrimonio, ha señalado en una nota de prensa.

La iniciativa, que se desarrollará durante las próximas semanas a través de las redes sociales del sindicato, pretende abrir un "debate sereno" sobre un instrumento que "ya funciona con normalidad en numerosos destinos turísticos nacionales e internacionales" y que permite financiar actuaciones que benefician tanto a la población residente como al propio sector turístico.

Según las estimaciones de UGT Andalucía, "una tasa turística bien diseñada, progresiva y adaptada a la realidad andaluza podría generar en torno a 190 millones de euros anuales, una cantidad que podría destinarse a reforzar servicios públicos esenciales, aumentar la inversión en vivienda pública y compensar el impacto que el turismo genera sobre las ciudades y municipios más visitados".

Para el sindicato, el debate no consiste en decidir si Andalucía debe tener más impuestos, sino en determinar si parte de la riqueza que produce una actividad económica tan importante como el turismo debe contribuir también a financiar los servicios públicos que hacen posible ese éxito turístico.

Según UGT, "cada año millones de personas disfrutan de Andalucía. Es razonable que una pequeña parte de esa riqueza sirva para mejorar la vida de quienes viven aquí y sostienen durante todo el año los servicios públicos, las infraestructuras y los municipios que reciben esa enorme afluencia de visitantes".

UGT ha recordado que territorios como Cataluña y las Illes Balears cuentan desde hace años con impuestos turísticos y que ciudades europeas como París, Roma y Ámsterdam aplican sistemas similares sin que ello haya supuesto una pérdida de competitividad como destinos turísticos.

Además, el sindicato destaca ejemplos concretos del uso de estos recursos, como el Ayuntamiento de Barcelona, que destina parte de la recaudación de la tasa turística a la climatización de colegios públicos mediante el Plan Clima Escuela Barcelona, demostrando que estos ingresos pueden traducirse en mejoras visibles para la ciudadanía.

La campaña planteará distintas propuestas sobre el posible destino de esos recursos. Entre ellas, la construcción de vivienda pública, la reducción de las listas de espera sanitarias, la climatización de colegios, la mejora del transporte público, el cuidado de playas y espacios naturales, la atención a la dependencia, la conservación del patrimonio histórico, inversiones en agua y saneamiento o el refuerzo de los servicios municipales en las localidades con mayor presión turística.