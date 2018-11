UGT-A presenta sus propuestas sindicales de cara a las elecciones a PSOE-A, que destaca "gran nivel de coincidencia"

Publicado 05/11/2018 15:22:49 CET

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha presentado este lunes sus propuestas sindicales de cara a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre al PSOE-A, que ha destacado un "nivel de coincidencia grandísimo".

Sendas delegaciones de UGT-A y de PSOE-A, encabezadas por la secretaria general del sindicato, Carmen Castilla, y por el secretario de Organización de los socialistas, Juan Cornejo, han mantenido una reunión en la sede sindical para hacer un diagnóstico y abordar propuestas de cara a las elecciones andaluzas.

La líder regional de UGT ha expuesto en esta ocasión al PSOE-A las propuestas sindicales de cara a los comicios, dentro de la ronda de contactos que se va a tener con todos los partidos para que las incluyan en sus programas.

En rueda de prensa tras la reunión, Castilla ha explicado que con motivo de la cita electoral del próximo 2 de diciembre, están haciendo una serie de propuestas a los partidos políticos del arco parlamentario para que puedan incorporarlas en sus programas políticos. "Ha habido una coincidencia plena con el PSOE, ya que tenemos muchas inquietudes parecidas", según ha indicado Castilla, quien ha recalcado que el sindicato ofrece propuestas trasversales para asegurar la igualdad de oportunidades en nuestra tierra.

Ha abogado por un cambio en el modelo productivo, que pasa por que se active la industria de alto valor añadido, porque es fundamental más industrialización.

Según Castilla, han propuesto una serie de medidas respecto al tejido industrial, emprendimiento o economía social, al tiempo que reclaman más inversión en I+D+i.

"Necesitamos que empleo que no sea precario y salarios dignos. La parcialidad y la precariedad deben desaparecer", ha insistido la dirigente de UGT-A, que demanda la puesta en marcha de un plan de empleo en la comunidad. Ha mostrado su preocupación por que, según los datos del paro conocidos hoy, hay un 35 por ciento de parados de larga duración y el paro en las mujeres sigue subiendo.

"El 8M no se puede quedar en una fecha, hay que potenciar leyes para que se sancionen a los empresarios que no cumplan", ha indicado Carmen Castilla, quien ha señalado que la "revolución industrial 4.0 ya está aquí y muchos empleos serán automatizados, de manera que hay que adquirir nuevas capacidades para no perder el puesto de trabajo".

En su opinión, los trabajadores deben prepararse para lo que viene y Andalucía está en una "situación muy delicada y no queremos que haya más brecha entre norte y sur".

Para la líder regional de UGT, "se debe potenciar la industria y apoyar la economía social", al tiempo que ha mostrado su preocupación por que Andalucía no esté percibiendo suficientes fondos para las políticas activas de empleo cuando es la comunidad con más paro.

Otras demandas de UGT-A consisten en la necesidad de reactivar la Ley de Vivienda andaluza y potenciar el parque de vivienda pública, al tiempo que reclama el blindaje de los servicios públicos fundamentales.

Ha querido dejar claro que UGT-A no reclama el voto para ningún partido en concreto, pero sí anima a los andaluces a que acudan a votar porque es un derecho y debemos ser responsables. "Es evidente que si presentamos propuestas y algunos partidos políticos las asumen, estaremos más cercanos a esos partidos", según Castilla, para quien los partidos políticos son conscientes de lo necesarios que somos los sindicatos de clase, "porque somos los que defendemos los intereses y los derechos de la clase trabajadora".

Por su parte, Juan Cornejo ha destacado el "nivel de coincidencia grandísimo" con las propuestas de UGT-A, apuntando que no ha habido "discrepancia" alguna.

Ha manifestado que sin duda, el principal objetivo del PSOE-A es la creación de empleo estable en la comunidad y la lucha contra la precariedad y la siniestralidad laboral.

Ha agregado que para los gobiernos del PSOE-A, el blindaje de los servicios públicos fundamentales y la ampliación de derechos a la ciudadanía es una prioridad.

Juan Cornejo ha defendido que los sindicatos son necesarios, pese a que algunas formaciones estén tratando de poner "en duda el papel que juegan".