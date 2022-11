UGT-A recalca que un IPC de 7,7% "continúa siendo tremendamente elevado" y señala que los convenios no lo igualan

Pide a la Junta que se implique para lograr "salarios dignos"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT-A ha apuntado este martes ante la tasa interanual del IPC 7,7% registrada en octubre en Andalucía que, si bien se modera en 1,5 puntos con respecto al dato del mes anterior, continúa siendo "tremendamente elevada" y ha apuntado que las subidas salariales recogidas en los convenios colectivos quedan muy por debajo de ese dato, alrededor de un 2,61%, ante lo que ha vuelto a lanzar un llamado para conseguir "salarios dignos".

El sindicato ha señalado en un comunicado además que con respecto al mes anterior, los precios han subido un 0,6%, algo que "valoran negativamente", aunque reconozcan la moderación observada en la cifra interanual. "A pesar de ello y aún siendo cierto que hace apenas tres meses la interanual era del 11,2%, una tasa del 7,7% continúa siendo tremendamente elevada y conllevando una minoración en el poder adquisitivo de los trabajadores inasumible para un modelo de sociedad como el andaluz", ha subrayado.

UGT-A ha sostenido además que, de acuerdo a los datos publicados por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, los convenios colectivos firmados en el ámbito de negociación andaluza en el último mes, con cifras a 31 de octubre, "incluyen un incremento salarial ponderado de apenas un 2,61%, es decir, 5,1 puntos por debajo de la interanual conocida hoy y 3,6 puntos inferior a la tasa de lo que llevamos de año (6,2%)".

Ante esta situación, el sindicato ha criticado que el Gobierno andaluz, "amparado en su mayoría absoluta, está faltando al compromiso que adquirió con la ciudadanía". "Velar por Andalucía no es festejar un triunfo en las urnas enarbolando nuestra verdiblanca. Velar por Andalucía no es inventar una fiesta de la bandera para un 4 de Diciembre cuyo crimen nunca reconocieron. Velar por Andalucía es hacer que avancemos en cohesión social y en desarrollo económico, generando empleo de calidad y salarios dignos. Velar por Andalucía es intentan mejorar las condiciones de vida de todos los andaluces, no solo de los más pudientes", ha apuntado.

A juicio de UGT-A, la Junta "falta al compromiso que adquirió con el pueblo y lo constata en sus cuentas públicas para el próximo año", en las que "se olvida de los más desfavorecidos y ni tan siquiera se sienta con los agentes sociales a negociar medidas que palien los efectos de la inflación sobre nuestras familias y nuestras pymes".

"Somos los sindicatos, a iniciativa propia, los que hemos dado un paso adelante y propuesto un paquete de medidas con la que dotar un plan anti-inflación. Un paquete de medidas que hemos puesto por escrito en un documento presentado públicamente la semana pasada y que, al parecer, nuestros dirigentes autonómicos todavía no han tenido tiempo de leer", ha concluido la nota de prensa.