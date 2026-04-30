UGT refuerza el mensaje del Primero de Mayo con una llamada a mejorar las condiciones laborales

1083074.1.260.149.20260430115555 UGT ha celebrado este jueves una asamblea de delegados en la capital granadina en el marco de la ronda de encuentros que el sindicato está desarrollando en Andalucía con motivo del Primero de Mayo - UGT

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha reforzado el mensaje del Primero de Mayo en la víspera de la celebración del Día del Trabajo y con una llamada desde Granada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La cita va a llevar por lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y va a poner el foco en problemas como el acceso a la vivienda.

UGT ha celebrado este jueves una asamblea de delegados en la capital granadina en el marco de la ronda de encuentros que el sindicato está desarrollando en Andalucía con motivo del Primero de Mayo. El acto ha contado con la participación del secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; y el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez.

Pepe Álvarez ha destacado el carácter "internacional" de la celebración del Primero de Mayo en un contexto global marcado por conflictos y guerras. En este sentido, ha reclamado el fin de la violencia y el respeto al derecho internacional, apelando a la movilización social como herramienta para defender la paz.

En el ámbito socioeconómico, Álvarez ha sido contundente al exigir una subida de salarios y el refuerzo de la negociación colectiva, a la vez que ha subrayado que los márgenes empresariales actuales permiten mejorar las condiciones laborales. Así, ha defendido el papel del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva como instrumento clave para abordar tanto los salarios como la jornada laboral.

Álvarez también ha alertado del impacto creciente del problema de la vivienda, y ha criticado la especulación y la dificultad de muchas familias trabajadoras para acceder o mantener un hogar. En este sentido, ha reclamado un gran acuerdo entre administraciones públicas para dar respuesta a esta situación. También ha advertido del deterioro de los servicios públicos, y ha señalado que esta situación está obligando a muchas personas a asumir costes adicionales que reducen su poder adquisitivo.

Finalmente, el secretario general de UGT ha instado a las administraciones a reforzar el sistema público y a las organizaciones empresariales a sentarse a negociar soluciones reales para los problemas laborales, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la participación masiva en las movilizaciones del Primero de Mayo

Por su parte, durante su intervención, Oskar Martín ha destacado la fortaleza organizativa de UGT en Andalucía, con más de 18.000 delegadas y delegados que trabajan en sus centros de trabajo "para mejorar la calidad del empleo y hacer un país mejor". En este sentido, ha subrayado el carácter transversal de UGT, que abarca desde jóvenes y mujeres hasta pensionistas, personas desempleadas o la defensa del medio ambiente.

En cuanto al Día del Trabajo, Martín ha insistido en que el sindicato afronta esta cita bajo el lema 'Derechos, no trincheras', que se centra en problemas como el del acceso a la vivienda, que ha definido como "el gran problema de la clase trabajadora en estos momentos". Asimismo, ha defendido la necesidad de avanzar en justicia social y laboral, incluyendo la regulación de las personas migrantes.

En clave provincial, el secretario general de UGT Andalucía ha alertado sobre la situación de la negociación colectiva en Granada, donde existen once convenios pendientes que afectan a más de 105.000 personas trabajadoras. Ha reclamado su desbloqueo con salarios dignos y condiciones laborales adecuadas, al tiempo que ha denunciado actitudes empresariales "inadmisibles", como la pretensión de imponer jornadas de hasta 48 horas semanales en sectores como el manipulado.

Igualmente, ha puesto en valor la defensa de los servicios públicos como pilar del Estado del bienestar, marcando una "línea roja" frente a procesos de privatización como el planteado en el Ayuntamiento de Órgiva en materia de dependencia, que, a su juicio, perjudicaría gravemente a la ciudadanía.

Tanto Pepe Álvarez como Oskar Martín han coincidido en señalar que este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", debe ser "una respuesta firme en defensa de los derechos laborales, la justicia social y la paz".