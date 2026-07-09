UGT señala "indignas condiciones" para los conductores de ambulancia del centro de salud de Santiago de la Espada (Jaén)

Estado de las instalaciones denunciadas por UGT - UGT

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado las "indignas condiciones" en las que los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) prestan servicio en el Centro de Salud de Santiago de la Espada (Jaén), una situación que consideran i"mpropia de un servicio público esencial y que pone de manifiesto el abandono que sufren estos profesionales".

Estos técnicos permanecen de guardia las 24 horas para atender cualquier emergencia sanitaria, y en el caso de Santiago de la Espada, según el sindicato, "carecen de un espacio digno para descansar, viéndose obligados a dormir sobre colchonetas improvisadas".

El sindicato señala en su comunicado de denuncia que han sido los propios vecinos del municipio quienes, "mostrando una solidaridad ejemplar, les han facilitado colchones ante la falta de medios proporcionados por la Administración".

Además, estos profesionales no disponen de una zona común adecuada para preparar o calentar su comida "ni de las condiciones básicas que cualquier trabajador debería tener durante una guardia de 24 horas".

Para UGT, la situación resulta "especialmente grave" si se tiene en cuenta que "estos profesionales deben conducir ambulancias de soporte vital por carreteras de montaña, con la responsabilidad de atender emergencias que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte".

UGT ha exigido "una solución inmediata y la depuración de responsabilidades por parte de las autoridades sanitarias competentes, incluida la dirección del centro", por permitir que esta situación "se haya mantenido en el tiempo sin adoptar las medidas necesarias".