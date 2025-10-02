UGT se suma a la petición de cese de la consejera por el cribado del cáncer de mama por la "lamentable gestión" del SAS

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha alertado este jueves de que el "lamentable caso" de los retrasos denunciados en el programa de detección precoz del cáncer de mama "no hace más que poner encima de la mesa lo que desde hace algún tiempo viene sucediendo en el sistema sanitario público y que no es otra cosa que retrasos en diagnósticos y tratamientos como consecuencia de la lamentable gestión" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Por eso, la central sindical justifica la petición del cese de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández por "estar hundiendo lo más preciado que tenemos" y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "formalizar un pacto por la sanidad pública que mejore las inversiones, asegure más personal y consiga una asistencia acorde con las necesidades". "Esconder la cabeza debajo de la millonada que dice que se gastan es no querer ver la realidad o dar por buena la lamentable gestión que se hace", han sentenciado desde UGT.

"El problema del sistema es la dejadez, la nefasta gestión y la apuesta por la privada, que antepone criterios económicos a los puramente asistenciales", apostilla el sindicato. En relación con el cribado del cáncer de mama, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, descartaba este miércoles cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras pero le pedía "afanarse en localizar los errores". "La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación", subrayaba Moreno, que pedía "disculpas" y lamentaba "profundamente" lo ocurrido.

Moreno reconocía que la Consejería "no sabe" el número de casos de mujeres que se han podido ver afectadas por los retrasos por lo que pidió a la Asociación Amama --a través de la cual se han dado a conocer los casos-- que "nos ayude" a "localizar a las afectadas. Amama y la Consejería están este jueves manteniendo una reunión en la sede del SAS, en la Avenida de la Constitución, en Sevilla capital.