UGT valora la gestión del incendio de Cerro Muriano (Córdoba), pero pide "más medios humanos y materiales"

Imagen del incendio en Cerro Muriano (Córdoba) a 25 de julio de 2026 en Cerro Muriano (Córdoba, Andalucía, España) - Europa Press

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos ha calificado este lunes como "positiva" la gestión del incendio en el término municipal de Cerro Muriano, que "no sólo es una advertencia sobre la atención que debe tener esta problemática, sino que ha puesto en alerta a la población sobre el peligro que acecha a sus vidas y a sus propiedades, por no hablar del daño al patrimonio natural, a bosques, fauna y flora, alguna autóctona, que podría peligrar con los efectos devastadores del fuego". El sindicato afronta, una vez controlado el fuego, la valoración de lo sucedido en esas críticas horas de trabajo de los equipos del Infoca y ha pedido "más medios humanos y materiales".

Según ha señalado en una nota el responsable de UGT SP Córdoba en Infoca, Rafa Carmona, "existe un problema de falta de personal con los efectivos de los que se dispone en la provincia, cuyo operativo se encuentra al 90% y la vigilancia en torres al 70%, algo que, dadas las circunstancias del campo, la peligrosidad de los fuegos que se producen actualmente y de la emergencia climática, no se debería estar produciendo".

Por otra parte, ha indicado el representante de UGT SP, "la falta de efectivos que cubran la totalidad de la plantilla también se ha visto afectada por la solicitud de ayuda de otras comunidades autónomas que han sufrido incendios de alta intensidad y difícil control, como en el caso de Guadalajara, para el que la Consejería de Castilla-La Mancha solicitó ayuda y se envió un contingente".

Pero, sin duda, ha advertido de que "el incendio más devastador ha sido el que se ha producido en la Comunidad de Madrid, y por el que se ha declarado la emergencia nacional". "En este compromiso con los intereses comunes del país, y ante una situación que se desbordó", Carmona ha comentado que se enviaron dos retenes, una pareja de conductores y un camión cisterna desde Córdoba.

PLANTILLA "INCOMPLETA"

No obstante, y a pesar de "la limitación de efectivos motivada por una plantilla incompleta y por el desplazamiento de efectivos para cubrir los trabajos de extinción de incendios producidos en otras comunidades", Carmona ha llevado a cabo "una lectura altamente positiva de la gestión en la extinción del incendio de Cerro Muriano", y ha destacado la labor llevada a cabo por el área técnica.

Al respecto, el representante ugetista ha resaltado que "gracias a la acertada decisión tanto del director como del subdirector, en la noche del viernes al sábado, de hacer un fuego técnico para evitar avanzar a las llamas y que estas no sobrepasaran la A-432 y llegara a Los Villares, el incendio no tuvo mayores y más trágicas consecuencias, pudiendo ser controlado".

Y, frente al "desastre más absoluto por las pérdidas ocasionadas por las llamas, la situación límite y la toma de decisiones fundamentales para el éxito de la operativa", Carmona ha destacado "el inmenso agradecimiento, tanto Protección Civil como a las Fuerzas de Seguridad, en su labor de desalojo de la población afectada como, muy especialmente, a la respuesta de la ciudadanía y gestos tan de alabar y agradecer como la protagonizada por el restaurante Los Pinares del Muriano, que en todo momento, y con la mayor humildad, estuvieron ofreciendo agua, bocadillos y todo lo que hiciese falta a los efectivos desplazados a la zona negándose en todo momento a cobrar lo más mínimo por esta importante ayuda para aquellos que se estaban jugando la vida para extinguir unas llamas que tuvieron en vilo no sólo a la población de Cerro Muriano y cercanas a este municipio, sino a la ciudadanía de toda la provincia, por el inmenso valor patrimonial natural que estaba en juego en ese momento".

Entretanto, el delegado de UGT SP Córdoba ha subrayado que "no debemos confiarnos en que la resolución del incendio de Cerro Muriano pueda darse en otras ocasiones en las que no confluyan las circunstancias de este caso", por lo que desde UGT SP Córdoba han llamado a "la concienciación por parte de las autoridades, a los responsables de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y a la Consejería de Medio Ambiente de la necesidad de cubrir todos los puestos de nuestra plantilla, así como de una dotación de medios adecuada para la peligrosidad que los fuegos están alcanzando en estos momentos, ya que con la actual situación no sólo se pone en peligro el éxito de las operaciones de extinción, con lo que ello conlleva, sino que se pone en peligro, aún más si cabe, la vida de los propios trabajadores".