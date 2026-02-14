UJA y Alianza Neolaia refuerzan presencia en redes estratégicas que definen el futuro de la educación superior europea

UJA y Alianza Neolaia refuerzan presencia en redes estratégicas que definen la educación superior europea. - UJA

El vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén (UJA) y responsable de la Alianza Neolaia, José Ignacio Jiménez González, ha sido elegido miembro del Consejo del Foro de FOREU4all para el periodo 2026-2027; una designación con la que ambas entidades "consolidan su implicación en las redes estratégicas que están definiendo el futuro de la educación superior en Europa".

Así lo han informado desde la UJA en una nota, en la que han precisado que la elección se produjo durante la reunión mantenida el pasado 9 de febrero por el Foro General de FOREU4all, la comunidad de prácticas que engloba a las 65 Alianzas de Universidades Europeas (y sus cerca de 650 instituciones) y que está cofinanciada por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea.

El consejo está compuesto por un total de 15 miembros, y contará con otros dos representantes españoles, de universidades andaluzas, reforzando así el liderazgo del sistema de universidades públicas de Andalucía en la iniciativa de universidades europeas.

En esta nueva etapa, el consejo tendrá como principales misiones apoyar la dirección estratégica de la Comunidad de prácticas y fortalecer la colaboración dentro de las alianzas y espacio europeo de educación superior en su conjunto.

Además, a través del consejo, las Alianzas de Universidades Europeas participarán en el diálogo político y en el debate sobre la programación financiera de la UE para asegurar un apoyo sostenible a la educación superior transnacional.

En este contexto, han explicado que el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para 2028-2034 --el presupuesto a largo plazo que define las prioridades y recursos de la UE para los próximos siete años-- incluye propuestas claras de financiación para programas clave como Erasmus+, Horizon Europe y el nuevo European Competitiveness Fund, todos los cuales respaldan directamente la misión de las 65 alianzas universitarias europeas que forman parte de FOREU4all.