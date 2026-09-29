La UJA analiza el uso de sensores y tecnologías de precisión para optimizar riego y fertilización en el olivar

Imagen del seminario - UJA

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO) de la Universidad de Jaén (UJA) ha organizado el seminario 'Agricultura sostenible de precisión en el olivar. Fertirrigación'.

Se trata de una jornada formativa enmarcada en el proyecto 'Oliveoilmednet' y orientada a profundizar en las nuevas herramientas y tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de las explotaciones olivareras.

La actividad, que se ha celebrado en la antigua Escuela de Magisterio, ha sido impartida por Antonio Díaz, de la empresa Agroconsulting. Durante la sesión, se ha analizado el potencial de la agricultura de precisión para optimizar el uso de recursos clave en el cultivo, prestando una especial atención al manejo del agua y de los nutrientes.

Uno de los ejes centrales del seminario ha sido el uso de sensores aplicados al olivar para obtener información precisa sobre las condiciones del suelo y las necesidades del cultivo. Estos sistemas de monitorización facilitan la obtención de datos en tiempo real, lo que permite a los agricultores tomar decisiones más ajustadas a las condiciones reales de cada parcela.

La jornada ha puesto de relieve cómo la integración de sensores ayuda a avanzar hacia un riego más eficiente, ajustando tanto el momento idóneo como la cantidad exacta de agua aportada según las necesidades hídricas del olivo. Esta gestión basada en datos contribuye a evitar aportes hídricos innecesarios y a mejorar el aprovechamiento de un recurso crítico para la sostenibilidad del sector.

Asimismo, el seminario ha abordado la fertirrigación, analizando las ventajas de aplicar los nutrientes directamente a través del sistema de riego. Según se ha expuesto en la sesión, la combinación de la información de los sensores con los sistemas de riego permite diseñar estrategias de fertilización más precisas, adaptadas al cultivo y orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de los fertilizantes.

Finalmente, se ha destacado la importancia de integrar las distintas herramientas tecnológicas para avanzar hacia modelos de gestión del olivar respaldados por datos obtenidos directamente de la explotación. De este modo, la agricultura de precisión se presenta como una vía para incrementar la eficiencia productiva, reducir consumos y favorecer una gestión sostenible.

Esta iniciativa se desarrolla dentro del proyecto 'Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector-Olive OilMedNet', cuyo objetivo es promover la sostenibilidad y la autenticidad en el sector de los aceites de oliva mediante la cooperación, la formación y el intercambio de conocimiento en el ámbito mediterráneo.