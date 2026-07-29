La UJA capta casi un millón de euros para proyectos de investigación nacionales de colaboración público-privada

Archivo - Edificio D4 de laboratorios de investigación y transferencia de la UJA - UJA - Archivo

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha captado cerca de un millón de euros para proyectos de investigación nacionales de colaboración público-privada. Se sitúa así como la segunda universidad andaluza en captación de proyectos tras la publicación de la resolución provisional de la convocatoria 2025 realizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación.

Con un total de tres proyectos aprobados, la institución académica jiennense consolida su posición en transferencia de conocimiento e innovación tecnológica en ámbitos como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y el sector agroalimentario.

En concreto, la UJA ha logrado la aprobación de tres proyectos de investigación, únicamente superada por la Universidad de Granada (con seis) y por delante de la Universidad de Córdoba (dos), la Universidad de Málaga (dos) y la Universidad de Sevilla (uno).

Estos tres proyectos suponen un importe conjunto de 915.868,75 euros, lo que sitúa a la UJA como la tercera de Andalucía en volumen de financiación global, por detrás de la Universidad de Granada (1,63 millones de euros) y la Universidad de Málaga (1,06 millones de euros).

En las tres iniciativas aprobadas, la subvención concedida a la institución jiennense cubre el 100% del presupuesto considerado financiable, lo que equivale al 90% del presupuesto total solicitado.

La vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA, María Victoria López, ha destacado que, de todos los proyectos presentados por la institución en esta convocatoria, se ha logrado la aprobación del 50 por ciento.

No obstante, ha subrayado que, más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es "el impacto real" que esta investigación va a tener en la sociedad y en la economía del entorno, además de poner el acento en la "altísima competitividad" de los investigadores de la UJA.

Con estos fondos, los investigadores de la UJA van a aplicar Inteligencia Artificial para optimizar plantas de energía fotovoltaica flotante, van a desarrollar herramientas avanzadas de ciberseguridad para la protección de datos en pymes y grandes empresas y van a implantar la tecnología blockchain para reforzar la trazabilidad y el valor añadido del aceite de oliva.

El primero de los proyectos aprobados es 'Electroluzia Mantenimiento predictivo en plantas fotovoltaicas flotantes', que consiste en el desarrollo de mantenimiento predictivo mediante electroluminiscencia e Inteligencia Artificial para plantas fotovoltaicas flotantes.

Liderado por la empresa Desarrollos Tecnológicos Intelec, cuenta con la participación de los grupos de investigación de la UJA IDEA y Simidat. Este proyecto dispone de una subvención de 363.795 euros y en él participan los investigadores de la UJA Emilio Muñoz Cerón, Juan de la Casa, Jorge Aguilera Tejero, Ángel M. García Vico y Cristóbal J. Carmona.

La segunda iniciativa es 'Ragshield - Ciberresiliencia y gobernanza en modelos LLM+RAG', centrada en la gobernanza y ciberresiliencia para agentes LLM+RAG orientados a la generación segura de conocimiento en pymes y grandes empresas.

Solicitado por Xymbot Digital Solutions, cuenta con una subvención de 354.673,75 euros y la participación de los investigadores Eugenio Martínez Cámara, Alfonso Ureña López, Arturo Montejo Ráez y Manuel Carlos Díaz Galiano.

Por último, el tercer proyecto es 'Blockchain Aceite - Cadena de valor y trazabilidad del aceite de oliva', relativo a la implementación de la tecnología blockchain para fortalecer la conciencia de marca y mejorar el cumplimiento y el valor añadido en la comercialización del aceite de oliva.

Solicitado por Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, cuenta con una subvención de 197.400 euros y con la participación del investigador de la UJA Juan Antonio Parrilla.