La UJA confirma que la percepción del ritmo mejora el aprendizaje de la lectoescritura en edades tempranas

Archivo - Los investigadores del proyecto Nieves J. Valencia y Nicolás Gutiérrez - UJA - Archivo

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de investigación de la Universidad de Jaén (UJA) ha confirmado la estrecha relación entre la capacidad de percibir el ritmo y el aprendizaje de la lectoescritura.

Los resultados del proyecto demuestran que el trabajo con los acentos y los patrones rítmicos abre nuevas vías para mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura tanto en edades tempranas como en personas que presentan dificultades lectoras.

La investigación, que se ha desarrollado a lo largo de más de tres años, ha sido liderada por el investigador del Departamento de Psicología de la UJA Nicolás Gutiérrez. El equipo multidisciplinar ha contado también con la participación de las investigadoras de la UJA Nieves Jesús Valencia y María Auxiliadora Robles, así como de la investigadora de la Universidad de Granada (UGR), Nuria Calet.

Para su realización, el proyecto ha dispuesto de la colaboración de centros educativos de Jaén y Granada, alumnado universitario de la UJA y la Asociación de Dislexia de Jaén.

"La investigación parte de la idea de que la lectura no es solo un proceso visual o lingüístico, sino también una actividad rítmica", ha subrayado Gutiérrez, quien ha explicado que se ha confirmado que la percepción de patrones rítmicos está directamente relacionada con habilidades fundamentales para leer, tales como la conciencia fonológica o la identificación de los acentos en las palabras.

En concreto, los resultados de la investigación evidencian que la capacidad de detectar ritmos lentos se asocia con el reconocimiento de los acentos, mientras que la percepción de ritmos rápidos se vincula directamente a la identificación de los sonidos que componen las palabras.

Uno de los principales hallazgos del proyecto es que el entrenamiento en habilidades rítmicas tiene un impacto positivo en el aprendizaje de la lectura. Las intervenciones diseñadas por el equipo de investigadores demuestran que trabajar el ritmo y los acentos mejora la lectura de palabras, especialmente en el alumnado de los primeros cursos de Educación Primaria.

Asimismo, se ha constatado que la mejora en la percepción del acento facilita la fluidez lectora, permitiendo a los estudiantes interpretar correctamente palabras desconocidas.

Por otra parte, la investigación ha explorado la aplicación de estas técnicas en personas con dislexia. En este ámbito, se han observado mejoras en la escritura de palabras inventadas tras un entrenamiento específico basado en la percepción de los acentos.

Según los investigadores, estos resultados sugieren nuevas estrategias de intervención para personas con dificultades lectoras, así como para el alumnado de origen extranjero que se enfrenta al aprendizaje de una nueva lengua.

Otro de los aspectos innovadores del estudio ha sido el análisis de las bases biológicas de la lectura y el procesamiento del ritmo mediante técnicas de estimulación cerebral no invasiva.

En esta línea, los resultados apuntan a que las personas con menor habilidad lectora presentan una menor lateralización del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Asimismo, el estudio señala que la estimulación de determinadas áreas cerebrales podría contribuir a mejorar la lectura de palabras poco frecuentes.

A partir de estos hallazgos, el equipo investigador de la UJA ha planteado la incorporación de actividades basadas en el ritmo y la percepción de los acentos en los procesos de enseñanza de la lectoescritura.

Gutiérrez ha apuntado que disciplinas como la música o los juegos relacionados con la reproducción de patrones rítmicos pueden convertirse en "herramientas eficaces" para favorecer el aprendizaje lector desde edades tempranas.

Tras consolidar esta línea de trabajo de más de tres años, el equipo de la UJA ya se encuentra ampliando la investigación en colaboración con otras universidades, centrándose especialmente en etapas educativas más tempranas como la Educación Infantil.

Al mismo tiempo, trabajan en el diseño de materiales didácticos adaptados que integren el ritmo como elemento facilitador de la lectura, así como en la planificación de futuras intervenciones en centros educativos.