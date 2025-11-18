La UJA destaca en una jornada los elementos universales de la Catedral jiennense

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este martes la mesa redonda 'Elementos universales de la Catedral de Jaén', donde expertos y representantes del ámbito académico han profundizado en la dimensión patrimonial, histórica y universal del monumento.

El evento, organizado por el Vicerrectorado de Desarrollo Territorial y Relaciones Institucionales de la UJA, se enmarca en los actos con motivo del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén. Ha sido inaugurado por el rector, Nicolás Ruiz; el alcalde, Julio Millán, y el vicerrector del ramo, Alberto del Real.

El rector ha asegurado que esta jornada supone un hito fundamental que se celebra en un contexto de extraordinario como es la citada conmemoración. "Una oportunidad inmejorable para proyectarnos, para reflexionar sobre lo que fuimos y, sobre todo, para definir lo que queremos ser. Y en esas tareas, nuestros académicos aportan rigor, análisis y luz. Dicho de otro modo: Jaén celebra su historia, y la UJA es quien la investiga, la desvela y la comparte", ha declarado.

Sobre la jornada, ha explicado que su contenido tiene como base la tesis realizada por su coordinadora, la profesora Mercedes Moreno Portal. En ella, anliza la huella de la Catedral de Jaén como modelo en Hispanoamérica, que muestra que "es un modelo universal, un faro arquitectónico, cuya luz se proyectó hasta el otro lado del Atlántico".

También ha destacado el trabajo de los dos ponentes restantes, los profesores Pedro Galera y Felipe Serrano, aportando rigor y profundidad a esta efeméride. "Ese es el papel de nuestra universidad: tomar el conocimiento generado en el seno de la academia y devolverlo a la sociedad; convertir la investigación en patrimonio cultural compartido", ha declarado Nicolás Ruiz, que añade que además se "fortalece una potencial candidatura de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad", ha dicho.

Igualmente, ha señalado que se contribuye a la dinamización cultural de la ciudad de la forma más sólida posible, "generando conocimiento de alto impacto, propiciando el debate y ayudando a la sociedad jiennense a comprender mejor la dimensión universal de su patrimonio".

Por su parte, el alcalde ha destacado que la Catedral de la Asunción es "un elemento imprescindible para comprender la historia y la identidad de Jaén" y ha resaltado su relevancia como edificio que "trasciende lo local para convertirse en un referente universal".

Ha apuntado el diseño del templo y sus soluciones arquitectónicas han inspirado construcciones en Hispanoamérica, lo que "refuerza su condición de obra maestra que conecta a Jaén con otras culturas y territorios". Además, ha agradecido a la UJA su impulso a esta iniciativa, especialmente significativa en un año en el que la ciudad celebra los 1200 años de su capitalidad.

"Esta efeméride es una invitación a redescubrir nuestra identidad y a poner en valor nuestro patrimonio en toda su amplitud y la Catedral ocupa un lugar central en esa mirada al pasado y al presente", ha manifestado.

PROGRAMA

La jornada, coordinada por Mercedes Moreno, del Departamento de Patrimonio Histórico, ha contado con una mesa redonda con los citados ponentes. La profesora ha ofrecido la conferencia 'La Catedral de Jaén y su proyección en Hispanoamérica: testimonio de un diálogo arquitectónico'.

De su lado, el profesor de Historia del Arte Felipe Serrano ha pronunciado la ponencia 'El Santo Rostro de Jaén. Tradición viva con un significado universal excepcional' y el catedrático emérito de Historia del Arte Pedro Galera la titulada la conferencia 'La Catedral y la ciudad'.

Tras el coloquio celebrado posteriormente, se desarrolla como actividad adicional una visita guiada a la Catedral de Jaén por parte del profesor Felipe Serrano, que tiene como finalidad que los participantes puedan contemplar 'in situ' los elementos universales del templo que se destacan en las conferencias.