La UJA impulsa la internacionalización a través de docencia colaborativa con universidades socias estratégicas

Celebración De Las Jornadas De Formación 'Introducción Al Aprendizaje Colaborativo Internacional'.

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado esta semana las jornadas de formación 'Introducción al aprendizaje colaborativo internacional - Global Shared Learning/COIL'. Esta acción, impulsada conjuntamente por los vicerrectorado de Internacionalización y y de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, ha tenido como objetivo de fomentar la internacionalización en casa y la excelencia académica.

Este programa se enmarca dentro de "una sólida alianza estratégica" con dos centros socios de reconocido prestigio mundial en innovación educativa: el Tecnológico de Monterrey (México), situado en el Top 200 del ranking QS, y la University of Alabama at Birmingham (EEUU), posicionada en el rango 301-400 del ranking de Shanghái, según ha informado este viernes la UJA.

El curso, organizado a través del Centro de Formación e Innovación Docente (CFID) de la Universidad jiennense ha estado dirigido a supersonal docente e investigador (PDI). Ha tenido como eje central el diseño e implementación de la docencia colaborativa en línea (COIL, por sus siglas en inglés).

Esta metodología se presenta como un mecanismo eficaz para romper las fronteras del aula, permitiendo conectar asignaturas de programas de grado de la UJA con pares internacionales sin necesidad de movilidad física.

En concreto, esta acción responde a una de las prioridades del renovado Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, como es dotar al estudiantado de competencias interculturales, plurilingües y comunicativas necesarias para afrontar retos globales. En este caso, a través de la metodología COIL, se busca exponer al alumnado a entornos de trabajo internacionales, fomentando proyectos conjuntos entre personal académico de distintas partes del mundo.

Durante la inauguración y desarrollo de las jornadas, se abordaron aspectos tanto metodológicos como técnicos para el diseño de estas experiencias educativas. Además, se puso un énfasis especial en la innovación tecnológica, dedicando sesiones específicas al uso de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la docencia colaborativa y a la generación de contenidos, herramientas clave para la educación del futuro.

La formación ha contado con la participación presencial de expertas de las instituciones socias, consolidando el compromiso de colaboración entre las tres universidades: Giselle Morales y Georgina Gutiérrez, directora y coordinadora, respectivamente, del Global Shared Learning en el Tecnológico de Monterrey; y Melissa Hawkins, directora adjunta de Internacionalización en la University of Alabama at Birmingham.

"En definitiva, gracias a esta iniciativa, la Universidad de Jaén refuerza su posicionamiento global, apostando por un modelo educativo que integra la colaboración internacional como un elemento cotidiano y enriquecedor en la formación de su estudiantado", ha afirmado.