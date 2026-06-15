La última semana de huelga médica comienza en Andalucía con un seguimiento del 17%, con Almería y Huelva a la cabeza

Archivo - Manifestación de médicos en Málaga. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica convocada por los sindicatos profesionales en este 2026 ha arrancado este lunes en Andalucía con un seguimiento medio del 17%, con las provincias de Almería y Huelva por encima de un 20% --26,73% y 21,41%, respectivamente--. En el resto de provincias, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press, en Cádiz, el seguimiento ha sido del 16,59%; en Córdoba, del 9,85%; en Granada, 13,91%; en Jaén, 12,01%; en Málaga, 18,13% y en Sevilla, 18,76%.

La huelga durará hasta el viernes 19. El impacto económico de las anteriores convocatorias es superior a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.

El comité de huelga analiza estos días qué nuevas medidas de presión adoptará para presionar al Gobierno de España a atender sus demandas entre las que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que "no suponga una forma de explotación"; una clasificación profesional "que nos haga justicia" y un cambio en las guardias que "hacemos obligatoriamente" para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación.

Para los días de huelga, el SAS ha fijado los servicios mínimos a aplicar. En el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos". En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria".

Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

"Debe respetarse --recogía la orden publicada por la Junta-- la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".