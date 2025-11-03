Unai Sordo (CCOO) ve "surrealista" la "dimisión en diferido" de Mazón y que busque pactar con "tarados" negacionistas

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este lunes, respecto a la dimisión del ya presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que lo que él ha visto "es una especie de dimisión en diferido" que le parece, "sinceramente, que roza lo surrealista", y ha criticado el que, además, el PP y Mazón pretendan pactar su relevo con los "tarados" negacionistas del cambio climático.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba, junto a la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, en una asamblea de delegados de su sindicato, Unai Sordo ha señalado que Mazón es "un personaje que se ha querido mantener en un puesto, del que tenía que haber dimitido de forma inmediata, alegando que la prioridad era la reconstrucción, y ahora resulta que se va a mantener de forma interina hasta que pacte con la extrema derecha una sustitución en la Presidencia de la Generalitat. No tengo palabras".

"Yo creo que Mazón, evidentemente, tiene que dimitir. Está amortizado como presidente de la Generalitat por la gestión que hizo de aquel día nefasto, y el pueblo valenciano, la clase trabajadora valenciana, no entenderá otra posición que no sea la dimisión inmediata de esta persona y, a partir de ahí, lo que tengan que hacer, nombrar a un nuevo presidente o ir a elecciones", según ha subrayado el dirigente sindical.

Por eso, a su juicio, "esta especie de dimisión en diferido, hasta que encuentre un sustituto pactado con la extrema derecha", no es aceptable, ya que la extrema derecha "es negacionista del cambio climático, es negacionista de que hay un problema que en Valencia va a tener consecuencias dramáticas de forma permanente, porque cada vez va a haber más danas, y cada vez va a haber más situaciones de riesgo de este tipo".

A pesar de ello, según ha lamentado Unai Sordo, "esta gente dice que no pasa nada, que hay que poner cada vez las casas más cerca del mar y cada vez más casas y más instalaciones en zonas inundables", y "con estos tarados quieren pactar una sustitución de Mazón. No hay palabras".