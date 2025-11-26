Unai Trujillo es elegido nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba

El nuevo presidente del CEUCO, Unai Trujillo. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudiantado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha elegido a Unai Trujillo, estudiante de 4º del Grado de Física, como nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO (Ceuco). Tras ejercer varios cargos en el Consejo de Estudiantes de Ciencias y en el Ceuco, Trujillo se postuló al cargo "para mejorar las condiciones de los representantes y del estudiantado, actualizar normativas, realizar actividades de acercamiento entre estudiantado y consejos, y plantear reivindicaciones a la futura candidatura al Rectorado".

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el nuevo presidente ha señalado que "necesitaremos normativa nueva y actualizada a los nuevos tiempos, que contemple las nuevas casuísticas que antes no se contemplaron".

De este modo, ha añadido Trujillo, "necesitamos formación en los diversos ámbitos que nos inmiscuyen: política universitaria, calidad, igualdad, comunicación... para que tengamos un estudiantado presente y consciente, que le vea las fallas a la universidad y trate de arreglarlas, que no se calle ante injusticias cometidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria".

Asimismo, ha señalado que se necesitan "estructuras que hagan que los estudiantes sientan la universidad como su casa, y herramientas que hagan que los estudiantes se sientan escuchados. Necesitamos un estudiantado proactivo que participe en la cogobernanza que nos impulsa la LOSU". Por tanto, ha indicado, "desde Ceuco trabajaré todos estos aspectos para revitalizar la institución y hacerla más grande, participativa y, sobre todo, abierta".