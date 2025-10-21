UNIA presenta la reedición de 'Así era Teresa de Jesús' en Lectura Fácil, haciéndola "accesible para todos los públicos"

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, acompañado por el presidente de la Red de Ciudades Teresianas y alcalde de Pastrana, Carlos Largo, y el director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan José Domínguez; ha presentado este martes en la Sede La Cartuja la reedición de la biografía 'Así era Teresa de Jesús*, con parámetros de Lectura Fácil, que hace que esta obra "sea accesible para todos los públicos".

Según ha informado la entidad educativa en una nota de prensa, el acto de presentación ha contado además con una conferencia de la investigadora Mar Murube sobre 'La Sevilla de Teresa de Jesús'.

De esta manera, el rector ha afirmado que Santa Teresa fue "una mujer valiente, con visión y fuerza" y que, "después de siglos, sigue estando presente".

Con respecto a la reedición del libro con Lectura Fácil, ha señalado que se han editado 3.000 ejemplares, los cuales serán distribuidos en las catorce ciudades de la red, incluida Sevilla, al tiempo que ha puesto en valor la colección 'Siempreviva' de la UNIA, "con la que llevamos la cultura a más personas", recordando que cuenta con más de una decena de obras de autores como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca o Carmen de Burgos, entre otros.

El presidente de la red ha agradecido la colaboración con la universidad en esta reedición "por el acercamiento de la santa y su palabra a todo el mundo, con un lenguaje claro, amable y cercano", incidiendo en que "su espíritu de resistencia y confianza es el que nos trae hasta aquí".

Por su parte, el responsable del ayuntamiento ha incidido en que Sevilla es miembro de las ciudades teresianas desde 2015 y que desde Turismo de Sevilla se están promocionando "las huellas de Teresa" con una visita guiada teatralizada, con finalidad benéfica para el convento de Santa Teresa en la ciudad.

Además, la conferenciante ha explicado sus investigaciones sobre el "impacto que tuvo Sevilla en Santa Teresa y Santa Teresa en Sevilla, por el choque tan tremendo de formas de ser".

Según ha reconocido, "en Sevilla todavía se respira mucho de Santa Teresa, incluso hay una ruta en la que se pueden ir viendo los lugares en los que estuvo o que están relacionados con ella", como en la Plaza de España, donde está en uno de los medallones de figuras célebres, "siendo una de las dos únicas mujeres que hay, junto con la reina Isabel".

De esta manera, ha añadido que "hay muchos lugares que tienen un vínculo especial con ella, pero en esta ciudad dejó una huella muy importante".

La UNIA y la Red Huellas de Teresa han reeditado este libro coincidiendo con que en 2025 se cumplen 450 años de la fundación del convento de Sevilla. La obra fue editada anteriormente por la UNIA, atendiendo a las directrices de Lectura Fácil y dentro de la colección 'Siempreviva', siendo una aportación de la UNIA a la celebración del quinto centenario de su nacimiento, con el objetivo de "dar a conocer la singularidad de su vida y despertar interés por su figura y su obra".