Unicaja amplía su oferta con un nuevo seguro de Caser para patinetes eléctricos y vehículos personales ligeros

Imagen de una sede de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha ampliado su oferta aseguradora con un nuevo seguro de Caser (Grupo Helvetia) para vehículos personales ligeros (VPL) --como patinetes eléctricos, monociclos o segways--, diseñado para dar respuesta a la nueva normativa que establece la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para este tipo de vehículos.

Según ha informado la entidad en una nota, la póliza incluye responsabilidad civil obligatoria con límites elevados, cobertura de accidentes individuales del propio conductor y defensa jurídica y reclamación de daños ante posibles siniestros. De forma opcional, ha explicado que permite añadir asistencia en carretera, que contempla tanto el traslado del conductor a un centro sanitario como el del vehículo.

Con este seguro, Unicaja ha ofrecido a sus clientes una protección completa y adaptada a las nuevas exigencias regulatorias, aportando seguridad y tranquilidad en los desplazamientos urbanos y ayudando a evitar posibles sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, la entidad ha destacado que el lanzamiento de este producto se enmarca en el compromiso de Unicaja con "la movilidad segura y sostenible", en un contexto de crecimiento del uso de vehículos de movilidad personal en entornos urbanos y de refuerzo de la regulación para mejorar la seguridad vial.

Esta iniciativa se alinea con la estrategia de sostenibilidad de la entidad y con su Plan Estratégico 2025-2027, que contempla el impulso de soluciones financieras y aseguradoras que, a su juicio, "favorezcan modelos de movilidad más responsables y respetuosos con el medioambiente".

En este ámbito, Unicaja ha puesto a disposición de sus clientes una amplia gama de productos vinculados a la sostenibilidad, como la Hipoteca Oxígeno, el préstamo de rehabilitación energética para comunidades, fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles, así como el Préstamo Ecomovilidad para la adquisición de vehículos de bajas emisiones.