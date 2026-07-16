Unicaja bonifica con hasta 125 euros por póliza la contratación de seguros de hogar, autos y salud

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SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, en el marco de su acuerdo con Caser (Grupo Helvetia), ha lanzado una promoción dirigida a la contratación de seguros de hogar --no asociados a préstamos y con modalidad temporal anual renovable--, automóviles --no flotas-- y salud --para los productos Salud Integral e Integral PRO--, con incentivos económicos directos vinculados al número de pólizas suscritas.

La oferta contempla una bonificación de 75 euros por cada póliza contratada, a la que se suman 125 euros a partir de la segunda póliza añadida. De este modo, la contratación conjunta de tres seguros, por ejemplo, puede alcanzar una bonificación total de 325 euros, según ha señalado la entidad bancaria en una nota.

La campaña estará vigente hasta el 30 de septiembre y establece como condiciones una prima mínima total anual de 300 euros por póliza y no haber tenido contratado un seguro con Caser en los seis meses anteriores. También se incluyen pólizas con efecto diferido hasta diciembre de 2026.

En paralelo, los seguros de salud incorporan una promoción específica, válida también hasta el 30 de septiembre, con descuentos de hasta el 30% en tarifa para nuevas contrataciones, así como reducciones adicionales en función del número de asegurados.

Además, los clientes adheridos al Programa de Fidelización Caser pueden beneficiarse de descuentos en nuevas pólizas de distintos ramos --incluidos autos, comercios, dental, hogar, pymes, responsabilidad civil y salud--, según su vinculación con el programa: hasta el 10% en nivel Platino, hasta el 8% en nivel Oro y hasta el 6% en nivel Plata.

Así, Unicaja dispone de una amplia y completa gama de seguros diseñada para garantizar una protección integral de sus clientes. El seguro de hogar adapta sus garantías al uso de la vivienda y a las necesidades del cliente, tanto propietario (en primera o segunda residencia) como inquilino, incluyendo coberturas habituales como daños por agua, responsabilidad civil o asistencia en el hogar, y permite incorporar garantías adicionales como Amayores, Todo Riesgo Material, responsabilidad civil para perros o coberturas para vehículos a motor y embarcaciones de recreo.

Por su parte, el seguro de auto destaca por su posicionamiento competitivo e incorpora coberturas opcionales de valor añadido, como 'Coche x coche', que contempla, en caso de siniestro total en seguros a terceros, la entrega de otro vehículo en propiedad de características similares para coches de hasta 20 años de antigüedad, o 'Autohelp', un servicio basado en una aplicación capaz de detectar accidentes y enviar automáticamente una ambulancia al lugar del accidente.

En seguros de salud, la entidad dispone de un portfolio que se adapta a distintos perfiles de clientes --familias, autónomos, banca personal y privada o sénior-- y a diferentes necesidades asistenciales, desde servicios médicos y pruebas diagnósticas hasta coberturas completas con hospitalización.

Por otro lado, con el objetivo de ajustar la oferta de seguros de Unicaja a las necesidades de sus clientes, la entidad ofrece el Plan Uni Seguro, que permite agrupar y fraccionar el pago de las primas, con descuentos --del 6% en seguros de hogar, salud y auto de Caser y del 10% en vida y accidentes de Unicorp Vida--, junto a servicios asociados como acceso a ventajas en salud y bienestar, cheque dental o herramientas de apoyo a la personalización de tratamientos.

Con este conjunto de iniciativas, Unicaja configura un marco de protección completo con coberturas, beneficios y servicios de alto valor que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.