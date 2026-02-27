Unicaja comparte con su red comercial la evolución de las principales líneas del Plan Estratégico 2025-2027

Imagen de la fachada de una sede de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja celebrará la próxima semana una nueva edición de sus jornadas internas, en las que la alta dirección de la entidad se reunirá con los equipos operativos y de la red de negocio para compartir la evolución de las principales líneas del Plan Estratégico 2025-2027 en su primer año de ejecución.

Según ha precisado la entidad en una nota, estos encuentros reunirán a profesionales procedentes de todos los territorios de actuación del banco y contarán con la participación del presidente, José Sevilla, y del CEO, Isidro Rubiales, junto a responsables de áreas clave para el desarrollo del Plan.

Las jornadas se desarrollarán, por este orden, en Oviedo, Valladolid, Cáceres y Sevilla, y servirán para compartir con la red comercial los avances logrados en este primer año del Plan, una hoja de ruta que "sitúa en el centro la transformación digital, la mejora de la experiencia para clientes y empleados y el crecimiento sostenible del negocio tanto en el ámbito minorista como en el de empresas", ha destacado.

Asimismo, Unicaja ha resaltado que estos encuentros dan continuidad a los celebrados en 2025 en otras cuatro provincias y responden al objetivo de alinear la actividad comercial con las prioridades estratégicas del banco en este segundo año de ejecución del Plan. En este contexto, se pondrán en valor los resultados alcanzados hasta la fecha, tanto en términos de evolución de resultados como de fortalecimiento de la actividad comercial y de las capacidades de la organización.

En este sentido, el presidente de Unicaja, José Sevilla, ha señalado que "el Plan Estratégico 20252027 está permitiendo avanzar con una hoja de ruta clara, realista y orientada al crecimiento sostenible del banco". A su juicio, "compartir este proceso con los profesionales de la red comercial es clave para consolidar un proyecto común que refuerza nuestra posición en los territorios y sienta las bases de un Unicaja más sólido y competitivo".

Por su parte, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado que "este primer año del Plan está siendo clave para reforzar nuestras capacidades comerciales, mejorar la propuesta de valor y avanzar en eficiencia". "Las jornadas con los equipos de negocio nos permiten alinear prioridades y acelerar la ejecución de las iniciativas que deben impulsar el crecimiento, tanto en banca minorista como en empresas", ha puesto en valor.

Con esta iniciativa, Unicaja ha reafirmado su apuesta por una comunicación directa y cercana con sus equipos, como "palanca fundamental" para seguir avanzando en la ejecución del Plan Estratégico que sitúa a las personas, los clientes y los territorios en el centro de su actuación.

PLAN ESTRATÉGICO 2025-2027

Según ha explicado la entidad, el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja persigue consolidar a la entidad como "un banco universal cercano y abierto a todos", impulsando la rentabilidad de forma sostenida y construyendo capacidades para garantizar un banco de futuro con liderazgo en los territorios de origen.

En suma, la entidad se ha fijado como objetivos transformar la banca minorista, construyendo una experiencia de marca Unicaja y posicionándose como banco principal de sus clientes.

Y, en el ámbito de empresas, el crecimiento del negocio, una mejor experiencia y la ampliación del catálogo de productos.