Unicaja obtiene las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001 orientados a la sostenibilidad y la eficiencia energética

La directora Técnica y de Operaciones de DNV en Iberia, Ana del Río, y el director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero. - UNICAJA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha obtenido de forma integrada las certificaciones internacionales ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) e ISO 50001 (Sistema de Gestión de la Energía), dos "estándares de referencia" que reconocen la implantación de modelos de gestión orientados a la mejora continua del desempeño ambiental y energético de la entidad.

La obtención de estas certificaciones, que abarcan 30 edificios de la entidad, se enmarca en su Política Ambiental, Energética y de Cambio Climático y constituye un nuevo hito en la estrategia de sostenibilidad, según han señalado en una nota de prensa.

Este avance "refuerza su compromiso con una gestión responsable" de los recursos, la reducción del impacto ambiental de su actividad y la integración de criterios ambientales y energéticos en la toma de decisiones.

"La obtención de las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001 refuerza nuestro compromiso con una gestión responsable y sostenible, incorporando de forma sistemática la eficiencia energética y la protección del entorno en nuestra actividad diaria", según ha destacado el director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero.

La norma ISO 14001 acredita que Unicaja dispone de un sistema de gestión ambiental eficaz para identificar, controlar y reducir los impactos derivados de su actividad, así como para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Por su parte, la certificación ISO 50001 reconoce la implantación de un sistema de gestión energética orientado a optimizar el consumo de energía, mejorar el rendimiento energético y contribuir a la reducción de las emisiones asociadas.

"Desde DNV queremos reconocer el esfuerzo realizado por Unicaja para implantar y mantener sistemas de gestión alineados con los más altos estándares internacionales. La obtención de estas certificaciones demuestra un compromiso sólido con la mejora continua, la eficiencia energética y la gestión responsable de los impactos ambientales", ha señalado la directora Técnica y de Operaciones de DNV en Iberia, Ana del Río.

De esta manera, con estas certificaciones Unicaja "consolida su posicionamiento como una entidad comprometida" con los principios ESG --ambientales, sociales y de buen gobierno--, contribuyendo de forma activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la transición hacia una economía más eficiente y respetuosa con el entorno.

En este ámbito, Unicaja cuenta con una Política de Sostenibilidad, alineada con el Acuerdo de París, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Agenda 2023, y está adherido a iniciativas internacionales como los Principios del Pacto Mundial y el Compromiso Colectivo para la Acción Climática (COP2025).

El reto sostenible, en todas sus facetas, es asumido por Unicaja como "una oportunidad de desarrollo y de mejora en su gestión diaria".

La entidad cuenta con "una adecuada oferta de productos y servicios" y sigue trabajando en la reducción de su huella de carbono, la gestión del riesgo climático y ambiental y el impulso de una cultura corporativa orientada a la sostenibilidad.