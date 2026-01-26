Unicaja participa en Agroexpo con soluciones financieras adaptadas al sector agroindustrial

Unicaja contará con un expositor de 70 metros cuadrados en Agroexpo. - UNICAJA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja vuelve a estar presente en Agroexpo, una de las ferias de referencia para el sector agroindustrial, que se celebra desde este miércoles 28 de enero al día 31 en Don Benito (Badajoz). La entidad acude con un expositor propio desde el que mostrará una oferta financiera específica para este segmento y su modelo de atención omnicanal, pensado para facilitar la gestión diaria de sus explotaciones.

En su edición número 38, que tiene lugar en el recinto de Feval, Unicaja contará con un expositor de 70 metros cuadrados, en el que los asistentes podrán conocer de primera mano soluciones diseñadas específicamente para agricultores y ganaderos, además de participar en diversas jornadas técnicas centradas en temas de actualidad para el sector. Entre las actividades previstas, Unicaja ha organizado tres jornadas técnicas: 'Mecanismos y soluciones para la exportación en los mercados de divisas', que se desarrollará el miércoles 28; 'El sector agrario y la industria alimentaria, pilares de la economía extremeña', el jueves 29, y 'El futuro del tomate extremeño: producción, precios y competencia internacional', el viernes 30, tal como ha informado la entidad en una nota.

Estas jornadas buscan aportar "información útil" para la toma de decisiones y, al mismo tiempo, escuchar directamente a los profesionales del campo, facilitando así la adaptación de posibles soluciones. Por otra parte, el estand de Unicaja acogerá el sábado 31 de enero, de 08,30 a 10,00 horas, la retransmisión en directo de 'Agropopular', el programa de la COPE dirigido por César Lumbreras y especializado en información agraria.

En su "apuesta por consolidarse" como socio financiero de referencia en sus zonas de actuación, Unicaja basa su estrategia en productos a medida, asesoramiento especializado por parte de sus gestores y una amplia gama de servicios financieros y de protección La entidad ofrece a estos profesionales financiación para nuevos proyectos, modernización de explotaciones, inversiones en eficiencia energética o riego sostenible, así como anticipos de ayudas --entre ellas, las de la Política Agraria Común (PAC), cuyo plazo de solicitudes comienza el 1 de febrero--.

En campañas anteriores, Unicaja se ha consolidado como una de las entidades de referencia en la tramitación y anticipo de estas ayudas en varios territorios. Además, los profesionales del campo pueden gestionar sus pagos de forma ágil y flexible con la tarjeta Univerde, acceder a líneas específicas para cultivos intensivos y proteger sus explotaciones mediante seguros especializados que cubren desde daños climáticos hasta riesgos en ganadería.

Extremadura es un territorio estratégico para Unicaja tanto por su fuerte vinculación con el sector agrario como por el peso que la agricultura y la ganadería tienen en su economía y en el empleo. La entidad cuenta en la región con más de 60 oficinas, en las que se ofrece atención especializada, trabajando directamente con agricultores y ganaderos para poner a su disposición soluciones adaptadas a cada explotación.

En el último año, Unicaja ha contribuido a impulsar al sector agro en Extremadura, destinando, para ello, financiación y apoyando proyectos de modernización, ampliación de explotaciones, mejora de regadíos, instalación de energías renovables y transformación agroindustrial. Asimismo, la entidad colabora con administraciones públicas para facilitar la financiación de proyectos destinados a la creación, conservación o mejora de la riqueza forestal, agrícola, ganadera o pesquera.

En el marco de ese apoyo al sector, la entidad participa en otras ferias especializadas, celebradas a nivel nacional, como son Fruit Attraction, en Madrid; Salamaq, en Salamanca; Fenavin, en Ciudad Real, o Infoagro Exhibition y Expolevante, en los municipios almerienses de Aguadulce y Níjar, respectivamente.

Agroexpo contará en esta ocasión con más de 260 empresas expositoras y más de 500 marcas representadas en una superficie de 30.000 metros cuadrados y una previsión de 40.000 visitantes. Destaca la proyección internacional del certamen, con empresas procedentes de España, Portugal, Italia, Países Bajos y Suiza, así como el peso de la innovación, la tecnología y la digitalización, y el papel cada vez más relevante de las mujeres en el sector agroindustrial.