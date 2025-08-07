Unicaja regala 500 tarjetas regalo de Amazon de 30 euros a jóvenes por la contratación y uso de tarjetas

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja lanza una nueva promoción dirigida especialmente al público joven por la que los primeros 500 participantes que contraten una tarjeta de débito joven y realicen una compra mínima de 20 euros recibirán una tarjeta regalo de Amazon.es valorada en 30 euros. Esta campaña estará vigente hasta el 31 de agosto y va dirigida a jóvenes de entre 18 y 27 años, tanto si ya son clientes como si se incorporan ahora a la entidad.

Para optar a la tarjeta regalo, es necesario que los clientes se registren en la campaña a través de la Banca Digital de Unicaja (en el apartado de 'Sorteos y promociones') o en alguna de las oficinas de la entidad.

La tarjeta de débito joven de Unicaja está diseñada para acompañar a los jóvenes en su día a día. Ofrece ventajas adaptadas a sus necesidades, como una gestión totalmente digital, control del gasto en tiempo real y una seguridad reforzada. Además, no tiene comisiones hasta los 28 años.

Entre sus beneficios destacan el reembolso de las comisiones por compras presenciales realizadas en el extranjero en cualquier divisa, o la realización de tres retiradas de efectivo gratuitas al mes en cajeros automáticos de la zona euro, Suecia y Rumanía.

Por otro lado, todos los clientes de tarjetas de débito y crédito pueden disfrutar de descuentos inmediatos y reembolsos al realizar compras online en más de 120 marcas de primer nivel en distintos sectores como Logitravel, Expedia, eDreams y Shein, entre otras. Para beneficiarse de estas ventajas y descubrir todas las promociones, los clientes tienen que adherirse al Programa EURO 6000 Plus en la Banca Digital de Unicaja.