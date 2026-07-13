Unicaja respalda la programación de verano de Sierra Nevada en Granada

Unicaja, patrocinador oficial de Sierra Nevada. - UNICAJA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja respalda la programación de verano de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, que este año reúne actividades de astroturismo, deporte de montaña y música en directo, con el objetivo de reforzar la afluencia de visitantes y dinamizar la economía local.

La oferta incluye el uso continuado de los remontes durante la temporada estival. La agenda incorpora observaciones astronómicas en varias fechas, con especial atención a la lluvia de perseidas los días 11 y 12 de agosto.

Los visitantes podrán, además, acceder a experiencias como la observación del amanecer y el atardecer desde el Veleta o las visitas al observatorio del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Además, Unicaja sorteará entre sus clientes distintos pases para disfrutar de algunas de estas experiencias. En concreto, se sortearán dos pases dobles para acceder a los remontes y a la piscina del Club Deportivo Montebajo y otros dos pases dobles para visitar el observatorio del IAA-CSIC.

Los clientes podrán participar en la campaña del 15 al 22 de julio a través de la Banca Digital de Unicaja, en el apartado 'Sorteos y Promociones'.

En el ámbito deportivo, el calendario se articula en torno a pruebas de referencia como la Sierra Nevada Skyrunning (del 21 al 23 de agosto), con distintos recorridos y niveles de exigencia.

A ello se suman la XII Ruta Senderista Pico Veleta Techo de Dílar (25 de julio) y la Subida Internacional al Veleta (9 de agosto), una carrera de 50 kilómetros con unos 2.000 metros de desnivel positivo.

La propuesta se completa con rutas guiadas y recorridos libres por el entorno natural, que buscan facilitar el acceso a la montaña a perfiles de visitante diversos, así como con una programación cultural centrada en la música en directo.

El XVI Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto (21 y 22 de agosto) reunirá a varios grupos nacionales, mientras que el ciclo Sierra Nevada Cover Bands precederá estas citas con conciertos en julio. Todas las actuaciones son de acceso gratuito.

Para el público familiar, el Mirlo Blanco permanecerá abierto hasta el 23 de agosto con atracciones como el trineo de montaña, circuitos y actividades infantiles.

Además, Sierra Nevada acogerá las tradicionales celebraciones en honor a la Virgen de las Nieves, incluyendo la romería nocturna del 5 de agosto y actividades populares.

El patrocinio de Unicaja en Sierra Nevada, gestionada por Cetursa, se alinea con su estrategia de apoyo al tejido productivo en los territorios donde opera.

La entidad mantiene, además, una línea de actuación vinculada al deporte y a la promoción de actividades culturales y de ocio accesibles. A través de iniciativas como 'emocionaT', canaliza propuestas dirigidas a clientes que combinan deporte, cultura y experiencias.