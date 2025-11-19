Unicaja y Vodafone España ofrecerán soluciones de conectividad fija y móvil con "condiciones ventajosas" a los clientes

Archivo - Unicaja potencia su plataforma hipotecaria digital a través de la innovación y la atención experta - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Vodafone España han firmado un acuerdo "estratégico" para ofrecer soluciones de conectividad fija y móvil en "condiciones ventajosas" a los clientes de Unicaja. Esta alianza "refuerza el compromiso" de ambas compañías por ofrecer soluciones de "alto valor añadido".

Gracias a esta alianza, según ha informado Unicaja en una nota, los clientes de la entidad bancaria, que aún no lo sean de Vodafone España, pueden acceder a "tarifas competitivas con condiciones especiales", como fibra a 600 Mbps más móvil de 50GB o móvil con 50GB (primeros 50GB a velocidad 5G y después datos ilimitados a 2Mbps) y llamadas ilimitadas, además de múltiples opciones, como líneas móviles adicionales o acceso a Vodafone TV, ha detallado.

Por otro lado, Unicaja ha señalado que los clientes también pueden renovar su terminal móvil con "precios especiales sin coste" al contratar planes combinados. Para ello, Vodafone España ha habilitado "un microsite personalizado y un canal de atención telefónica exclusivo, con una contratación ágil y adaptada" a las necesidades de los clientes de Unicaja.

Concretamente, los clientes pueden acceder a esta oferta a través del programa de fidelización 'beneficiaT' de Unicaja, un canal para acercar a los usuarios "ventajas exclusivas" como esta, y que además, ofrece una "amplia gama de beneficios y promociones personalizadas, para reforzar así la relación de confianza entre la entidad y sus clientes".

Con esta nueva alianza con Vodafone España, 'beneficiaT' ha ampliado sus beneficios con una "oferta diferencial" en telecomunicaciones para facilitar el acceso a "servicios de calidad con condiciones preferentes" y "refrendando" el compromiso de Unicaja con la innovación y la "mejora continua de la experiencia de cliente".

Asimismo, Unicaja ha explicado que este acuerdo refleja el compromiso de ambas compañías por ofrecer a sus clientes "propuestas diferenciadoras y de valor añadido, así como beneficios exclusivos", a través de alianzas con "entidades reconocidas y de una trayectoria contrastada".

En este sentido, Unicaja ha indicado que "es uno de los principales bancos del sistema financiero español" y sociedad cotizada del IBEX 35. Además, ha apuntado que "es entidad de referencia en seis comunidades autónomas" --Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura--, además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla, ha señalado.

Además ha explicado que se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible orientado al negocio minorista, bajo una "gestión prudente" de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar "prioritario", e incorpora la tecnología "mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad".

No obstante, ha explicado que Vodafone España es uno de los "principales operadores convergentes del mercado", con más de 12,5 millones de líneas móviles y 2,6 millones de líneas fijas. Desde el 31 de mayo de 2024 forma parte de Zegona Communications plc, grupo británico especializado en la adquisición y transformación de operadoras europeas de telecomunicaciones.

La red 5G de Vodafone, reconocida como la "más confiable", según informes independientes, alcanza el 90% de la población y más de 3.700 municipios. Por último, ha informado de que Vodafone también ha afianzado su despliegue en 4G, con el 99,88% de la población española cubierta con esta tecnología.