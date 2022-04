Unidas Podemos confía en que haya acuerdo para un nuevo presupuesto municipal en Granada antes del verano

Archivo - El portavoz de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, en imagen de archivo - UP - Archivo

GRANADA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos (UP) e Independientes en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, se ha mostrado confiado este viernes en que pueda haber un acuerdo para un nuevo presupuesto municipal en la ciudad antes del verano, con base en la "buena voluntad" que ha dicho observar al respecto por parte del equipo de gobierno local, del PSOE.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, y tras una reunión que ha indicado que ha mantenido su grupo municipal con el teniente de alcalde de Economía, José María Corpas, este pasado jueves, Antonio Cambril se ha remitido a las 55 medidas pactadas con el PSOE en el Ayuntamiento, algunas de las cuales ha dicho que "están saliendo adelante" mientras que otras están materializándose en unos términos que no son los que se habían "acordado" como las relativas a la renaturalización del río Genil.

Asimismo, ha señalado que el Grupo de UP ha dejado "al margen" en estas negociaciones cuestiones como la remunicipalización de servicios públicos en aras del "consenso", que considera se puede alcanzar para un acuerdo político para unas nuevas cuentas, que sustituyan al actual presupuesto municipal, prorrogado desde el año 2020, cuando gobernaba en la ciudad Cs y el PP.

"Estamos trabajando y mi deseo es que se llegue a buen puerto", ha reseñado Cambril, que ha indicado que el anuncio del acuerdo, de haberlo, podría darse antes del verano, y ha destacado que UP no apoyará un presupuesto que no considere "beneficioso para la ciudad, con unos mínimos" de su programa. En ese sentido, "las cosas están yendo relativamente bien", ha concluido.