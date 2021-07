Unidas Podemos y Consejo de Colegios de Trabajo Social piden mejor planificación de recursos en Servicios sociales

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA) en el Parlamento andaluz, Ana Naranjo, ha puesto este sábado de manifiesto "la necesidad de impulsar un desarrollo efectivo de la Ley de Servicios Sociales", a través del plan estratégico y el catálogo de recursos, para "una mejor planificación que nos permita llegar con más eficacia y agilidad a todas las personas vulnerables que viven en Andalucía", ya que en la actualidad "solo tenemos un mapa que nos indica que esos recursos están repartidos de forma desigual por el territorio".

Tras una reunión con el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social para abordar la situación de los Servicios Sociales en la comunidad, tanto Unidas Podemos por Andalucía como el Consejo Andaluz de Trabajo Social han coincidido en su percepción sobre la 'tarjeta monedero', que no consideran la medida más idónea con respecto a los principios recogidos en la Ley de Servicios Sociales.

Según una nota, a lo largo de la reunión se han estudiado las medidas tomadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de la que la institución profesional valora "la comunicación fluida, a través de reuniones periódicas, que mantiene con sus representantes".

Sin embargo, en materia de Dependencia, han destacado que "se está produciendo una paralización del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales al no dotarla de un plan estratégico y presupuesto, en un ámbito en el que los últimos movimientos del Gobierno andaluz han ido encaminados a retirar a los Servicios Sociales Comunitarios de la puerta de entrada al sistema".

Se trata de una decisión "incomprensible" que solo va a generar "más opacidad, más tensiones y más retrasos en la tramitación de los recursos", según Naranjo. Además, desde UPporA han coincidido en reivindicar "la desburocratización de los procedimientos en el campo de los Servicios Sociales", ya que "los trabajadores y trabajadoras sociales deben dedicarse a hacer Trabajo Social y no a trámites administrativos".

Las representantes de la institución profesional han subrayado también "la precariedad laboral que existe en el sector del Trabajo Social, con un alto grado de temporalidad y un papel subsidiario en el Sistema de Salud pese a la importancia de la labor que realizan".

Prueba de ello, según Unidas Podemos, es que el personal que trabaja en los Servicios Sociales "no ha sido vacunado como grupo prioritario sino en función de sus grupos de edad", a pesar de que "la grave crisis derivada de la pandemia ha obligado a estos trabajadores y trabajadoras a hacer un esfuerzo extraordinario que no siempre podía realizarse con garantías por medios no presenciales".

El Consejo Andaluz de Trabajo Social se encuentra a espera de tener respuesta, por parte de la Consejería de Salud, sobre el desarrollo de plazas de trabajadores y trabajadoras sociales en Sanidad, tras haber mantenido una reunión previa en abril donde se abordó este asunto.

Además, también está trabajando con la Consejería de Vivienda para que la Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas personas, no vuelva a suponer una saturación de los Servicios Sociales Comunitarios.