Unidas Podemos reclama la aplicación de la subida del IBI a las casas de apuestas de Granada

Francisco Puentedura, en rueda de prensa - UP

GRANADA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) e Independientes ha presentado este lunes una serie de iniciativas que ha registrado con objeto de que el Ayuntamiento de Granada, en virtud de sus competencias, adopte medidas para la restricción de las casas de apuestas y de juego, entre ellas la aplciación de la subida del IBI.

Se trata de aplicar "medidas preventivas frente a la adicción al juego y que están contempladas en el pacto de ordenanzas fiscales vigentes" con el PSOE, que gobierna en la ciudad, según han informado desde la confluencia en una nota de prensa.

El concejal Francisco Puentedura ha explicado que "en el último Pleno municipal, desde UP hicimos una pregunta y planteamos una serie de propuestas al equipo de gobierno sobre las medidas a adoptar, especialmente en materia de normativa urbanística y de ordenanzas fiscales, para regular las casas de apuestas en Granada y hacer frente al juego patológico que por desgracia sufren miles de familias".

"El equipo del PSOE echó balones fuera al plantear que las competencias son solamente de la comunidad autónoma y se olvida de que hay medidas que los Ayuntamientos tienen que adoptar a la hora de poner límites a estos establecimientos como ya están haciendo otros consistorios como el de Almería, Sevilla o Córdoba".

Puentedura ha explicado que, básicamente, desde su Grupo plantean "que Granada tome ejemplo de ellos y haga uso de sus competencias" y ha instado al PSOE a cumplir uno de los acuerdos más importantes tomados con UP , como es el de ordenanzas fiscales donde "ya estaban recogidas algunas de estas medidas que no se están implementando".

Puentedura ha explicado que una de ellas contemplaba que "las casas de apuestas tengan un desincentivo fiscal, es decir, que se les aplique el mayor gravamen del IBI". Ahora mismo, ha continuado, se puede aplicar un tipo diferenciado en el impuesto y puede ser incrementado del 0,7 hasta el 1,3, el máximo permitido por el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De hecho, esta subida ya está recogida en las ordenanzas en virtud del acuerdo entre UP y el PSOE, por lo que, ha dicho, "se puede aplicar la medida de inmediato". El problema, ha afeado, "es que no se está aplicando este tipo diferencial porque la excusa del Consistorio es que el Catastro no facilita los datos para referenciar qué bienes inmuebles entran dentro de la tipología de casas de apuestas y casinos".

Para el concejal esta explicación es nula, ya que "en otros ayuntamientos, ante la misma negativa, han procedido ha hacer un censo basándose en su registro de actividad y estos inmuebles puedan ser reconocidos y aplicarles luego ese tipo diferenciado".

El concejal de UP, por otro lado, ha explicado que "no solo se trata de gravar a las casas de apuestas, sino de incentivar a los negocios de hostelería que se puedan bonificar hasta en un 50 por ciento las tasas, impuestos y tributos si se comprometen a que no haya en su local máquinas tragaperras".

En materia urbanística, ha añadido, "también existen medidas que puede adoptar este Ayuntamiento para ayudar a evitar la proliferación de casas de apuestas". Puentedura ha mencionado que existe una regulación en Granada que limita los paneles publicitarios en la ciudad cuando se trata de anunciar alcohol, tabaco o mensajes que incitan al odio, por lo que desde UP piden que se añada a esa norma respecto la publicidad de casinos o casas de apuestas.

También en aplicación de la normativa urbanística "se pueden declarar zonas saturadas para evitar que sigan proliferando casas de apuestas que además tienen una justificación" ya que no pueden existir este tipo de establecimientos en lugares donde los colectivos vulnerables puedan correr riesgos como pueden ser centros educativos o de ocio juvenil".