Unidas Podemos registra la enmienda a la totalidad al Presupuesto 2022: "No son para la mayoría social de Andalucía"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Martina Velarde y Toni Valero, han registrado este lunes en el Parlamento una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, tras constatarse "el fracaso en el proceso que ha abierto el Gobierno andaluz a la hora de intentar negociar unos presupuestos autonómicos que no responden a las necesidades de Andalucía" y han hecho un llamamiento al presidente andaluz, Juanma Moreno, para que negocie "unos presupuestos que cumplan con el interés de Andalucía".

"Estos Presupuestos de Moreno Bonilla no son los adecuados para este momento histórico, y no lo son porque pierden una oportunidad para dar un cambio en las políticas de Andalucía para que solucionen los problemas estructurales de nuestra tierra, y es así porque no atiende a razones, ni tampoco al sentido común, ni a los consensos que ya están operando en las instituciones financieras y de la Unión Europea, consensos que ponen sobre la mesa el tener un estado protector y de no concebir a los empleados públicos como servidores de usar y tirar", según ha explicado Toni Valero.

Desde Unidas Podemos hacen hincapié en que las cuentas de PP-A y Ciudadanos para Andalucía "se alejan de la línea de consenso de recaudar entre los que más tienen para así tener políticas fiscales justas y, por lo tanto, no atienden a la coyuntura histórica, dejando pasar el tren de la recuperación justa y beneficiando solo a la minoría privilegiada para la que gobiernan".

Valero ha recalcado que "lo único que tienen de bueno estos presupuestos es lo que viene del Gobierno central, en cuanto al aumento de las transferencias por parte del Gobierno central y de la Unión Europea".

Por su parte, Martina Velarde ha asegurado que estos presupuestos van acompañados de unos 11.0000 despidos en servicios públicos, señalando los "8.000 despidos de sanitarios, y la incapacidad absoluta para acabar con la saturación y el colapso en la Atención Primaria; los 3.000 despidos de docentes, perdiendo la oportunidad de bajar la ratio, y los alrededor de 1.000 de bomberos forestales que se han quedado en otoño en el paro y que deberían estar trabajando en labores de prevención de incendios de cara al próximo verano".

"Estos presupuestos, de aprobarse, van a mermar la calidad de los servicios públicos, algo que afecta de forma directa a los andaluces y a las andaluzas y, hay que decirlo claro, estos presupuestos van acompañados de recortes", ha señalado Velarde, resaltado que la propuesta de Moreno "no trae ni un solo proyecto de calado para Andalucía".

Por último, Velarde ha pedido la devolución de las cuentas del Gobierno andaluz y que el presidente "haga lo que tiene que hacer, que es negociar con los grupos políticos para sacar adelante unos presupuestos que cumplan con el interés de lo que pide Andalucía, porque este proyecto presupuestario "lo que hace es retroceder y obstaculizar ante la tan necesidad recuperación".