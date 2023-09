'Unidos por el Agua' pide reunirse con la Diputación, la Junta y el Gobierno para exponerles sus propuestas

CÓRDOBA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Unidos por el Agua' espera "ser recibida" por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, así como por el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Adolfo Molina, y por la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, "para exponerles los planteamientos" de la plataforma sobre cómo afrontar los problemas con el agua en el Norte de la provincia.

Junto a ello y en un comunicado, 'Unidos por el Agua' ha defendido la necesidad de que, "ante la grave situación" con el agua que se vive en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, "los alcaldes hagan un frente común para conseguir agua potable, un derecho básico que se le está negando desde hace ya cinco meses a los ciudadanos y que ellos tienen el deber de representar", aludiendo así a como el agua potable que llega a los 80.000 vecinos de estas comarcas se les suministra a través de camiones cisterna desde el pasado abril, tras declarar la Junta como no potable el agua del embalse de La Colada, del que se abastece la zona.

Por eso, la plataforma ha celebrado "los pronunciamientos públicos de alcaldes de Los Pedroches y El Guadiato, trasladando su preocupación por la situación que vive la zona Norte de la provincia, cuyos habitantes llevan cinco meses sin que por los grifos salga agua potable".

Así, 'Unidos por el Agua', que se ha constituido "con carácter reivindicativo, pero que tiene un sincero empeño de colaboración con las administraciones públicas", espera que pronto pueda "explicar ante los alcaldes de ambas comarcas, en el ámbito de las dos mancomunidades de municipios", las propuestas que considera "necesarias para garantizar el suministro de agua potable lo antes posible y para el futuro".

De hecho, según ha anunciado la plataforma, "la Mancomunidad del Guadiato ha atendido ya la petición de 'Unidos por el Agua' para participar en el próximo Pleno que celebre" la entidad, instando la plataforma, por otro lado, al presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, el alcalde de Pozoblanco (Córdoba), Santiago Cabello (PP), "a que también acepte sin dilación la participación de la plataforma en el próximo Pleno" del organismo comarcal.

PROPUESTAS

Mirando hacia el futuro de Los Pedroches y El Guadiato, la plataforma propone que "todas las posibles soluciones sean valoradas exhaustivamente, ya que se está en el momento de aprender de los errores y empezar a hacer las cosas bien" y, por ello, "hay que mirar a corto, medio y largo plazo, porque está en juego el futuro de las dos comarcas".

Por ello, la plataforma considera necesaria "la instalación de una planta potabilizadora en La Colada, porque no es lógico que sea el único embalse destinado a consumo humano sin ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable), además de que no sólo potabilizaría el agua contaminada del embalse 'in situ', sino que impediría la posibilidad de contaminar otras aguas limpias, según recomienda la normativa".

También aboga la plataforma, "sin ninguna duda, por el enlace de los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo, algo que debería de haberse hecho hace muchísimo tiempo" y, por último, demanda "un trasvase del Zújar-La Serena (en Badajoz) a La Colada", ubicado en El Viso (Córdoba).

A la plataforma le sorprende "la controversia que se está creando con esta petición, pues se trata de un bombeo entre embalses de la misma cuenca hidrográfica", la del Guadiana, "algo que se hace con absoluta normalidad en otros territorios".

Además, "la zona Norte de Córdoba tiene derecho a reclamar agua del Zújar-La Serena por la aportación que sus arroyos y ríos hacen al embalse más grande de España, condición que aseguraría, por tanto, su uso al sector primario de la zona, aunque ahora la máxima prioridad es conseguir que por los grifos de los más de 80.000 habitantes de Los Pedroches y El Guadiato corra agua potable lo antes posible".