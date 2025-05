La Universidad de Córdoba acoge el X Congreso 'Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo'

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acoge desde este lunes el X Congreso 'Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo', que, con el título de 'Democracia y desinformación', reúne a periodistas y académicos para reflexionar sobre esta materia y proporcionar argumentos críticos para contrarrestar este riesgo creciente.

La cita, organizada por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, ha sido presentada este mismo día por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien ha recordado que la Universidad, en su esencia, tiene que contribuir a la construcción del conocimiento y la formación de un espíritu crítico, invitando a la sociedad a preguntarse permanentemente por el porqué de las cosas. Con este fin, en el congreso participarán figuras como Steven Forti, Marc Amorós, Cristina Olea, Mar Marginedas, Andrea Rizzi o Manuela Carmena, entre otros.

Por su parte, la periodista y codirectora del congreso, Marta del Vado, ha indicado que el congreso está diseñado para poder debatir en torno a "un peligro real", pues "un barómetro de 40 dB dice que el 26% de los jóvenes varones prefiere, en algunas circunstancias, el autoritarismo a la democracia.

"Es un dato bastante elocuente, porque esto es una tendencia. Yo, que he sido corresponsal durante varios años en Estados Unidos, veo que allí pasan cosas que luego, con diferentes formas, se replican en España", ha explicado, "y cosas que antes nos parecían impensables, acaban sucediendo. Por ejemplo, vemos a Trump está atacando las universidades, quitándoles financiación e impidiéndoles inscribir a alumnos y a profesores extranjeros. A nosotros ahora esto nos parece un delirio, pero si no ocupamos ese espacio del debate público en contra de la desinformación, no es descabellado pensar que lo tengamos aquí pronto".

En este sentido, ha apuntado que el objetivo final de la desinformación es hacerte dudar en el corto plazo y hacerte desconfiar en el largo plazo. "Ahí surge la polarización. Eso, llevado un poco más al extremo, deriva en odio y en violencia, y cuando esa desconfianza va focalizada hacia el sistema, hacia las instituciones, entonces desconfiamos del sistema democrático, y ahí viene la verdadera amenaza".

Marta del Vado ha hecho una llamada a no dar por perdida la batalla y a no permitir que la desinformación inunde todo el espacio público, porque "cuando ya no crees en nada, te puedes creer cualquier cosa, y eso hace que seas más vulnerable a las desinformaciones y a las manipulaciones".

El director de la Cátedra Unesco y codirector del congreso, Manuel Torres, por su lado, ha explicado que estos congresos nacieron en el año 2015 con la idea de, por unos días, convertir a Córdoba en un referente de diálogo, discusión y pensamiento crítico en torno a temas de actualidad. "Este año casi que caía por su propio peso que girase en torno democracia y desinformación, pues estamos muy preocupados con cómo puede afectar al funcionamiento de nuestra democracia la circulación de noticias falsas o de medias verdades".