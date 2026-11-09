La Universidad de Córdoba inicia una prospección arqueológica para reconstruir la Córdoba tartésica

Personal investigador de la Universidad de Córdoba responsable de los trabajos inician las primeras prospecciones en los Colegios Mayores. - UCO

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha obtenido autorización de la Junta de Andalucía para prospectar el entorno de los Colegios Mayores Universitarios, lugar en el que sitúa el germen de la capital cordobesa, con el objetivo reconstruir la Córdoba tartésica y obtener una visión amplia del urbanismo y de los primeros asentamientos de la ciudad que encontró el fundador de Corduba, el patricio romano Claudio Marcelo, así como de los arrabales califales que se le superpusieron con el tiempo.

Según ha informado la UCO, casas de cimientos de mampuesto y alzados de muros de tierra cruda conformaron poco a poco la primera aglomeración con aspiraciones urbanas de Córdoba. Esas pequeñas aldeas que comenzaron a poblar el territorio desde el 2.500 a.C., se fueron agrupando en un núcleo mucho mayor en lo que hoy es el Parque Cruz Conde.

A esa proto ciudad de chozas y plantas circulares, subsiguió otra donde ya las casas pasaron a ser rectangulares, lo que generó las primeras calles y el primer urbanismo de una Córdoba tartésica que, a día de hoy, continúa siendo una gran desconocida.

Con el objetivo de desvelar cómo era esta ciudad, el grupo de investigación 'Medio Arqueológico Cordobés' (Hum 1150)-Unidad Patricia de la Universidad de Córdoba ha comenzado unos trabajos de prospección en el entorno de los colegios mayores universitarios, un total de seis hectáreas de superficie para los que la UCO acaba de obtener autorización de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

El propósito es obtener una visión amplia del urbanismo de esa antigua ciudad, así como de los arrabales califales que se le superpusieron con el tiempo, una labor que, tal y como indica el investigador responsable de los trabajos, Antonio Monterroso, "no será fácil debido a la considerable profundidad a la que están los restos arqueológicos más antiguos". Por ello, ha explicado que "el proyecto nace con cautela y cuenta con un año para llevarse a cabo".

La exploración del subsuelo, que se realizará en el marco del proyecto de investigación 'Dives Corduba. La primera ciudad', buscará conocer con mayor profundidad la gran Córdoba tartésica, una ciudad de unas 35 hectáreas que se situaba entre el teatro de la Axerquía y la Facultad de Medicina, ocupando distintos espacios entre los que hoy se encuentran la Ciudad de los Niños, el complejo hospitalario, la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia y los Colegios Mayores, lugar donde precisamente se acaban de iniciar las labores de investigación.

De hecho, tal y como precisado el profesor de la UCO, "la Universidad de Córdoba es una de las mayores detentoras de las propiedades que custodian las solemnes raíces de Córdoba", teniendo en cuenta, además, "que una parte de las necrópolis de esta antigua población están ubicadas en la antigua Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes", según ha destacado el coordinador de los trabajos.

Una asignatura pendiente y mucho por explorar Según explica Monterroso, esta Córdoba prerromana es "la gran ausente" en la arqueología cordobesa, y profundizar en su conocimiento "es, desde hace décadas, uno de los grandes proyectos por afrontar".

La primera aproximación científica a estas raíces, según ha subrayado el profesor de la UCO, está en los perfiles arqueológicos que dejaron las obras de la Avenida de Corregidor y la apertura del puente de San Rafael en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, momento en el que se supo que la vieja Córdoba tuvo sus orígenes, al menos, en el año 1500 a.C. Más tarde, las excavaciones realizadas en el teatro de la Axerquía en 1992 revelaron que la historia de la ciudad se remontaba todavía 1.000 años más atrás.

Más de tres décadas después, de esa localidad originaria sólo se conocen algunos retazos, a través de excavaciones de poca extensión, tanto en longitud, como en anchura. La mayor porción de ella se descubrió en 2019, con la apertura de un búnker para equipamiento médico en el Hospital Provincial y, hasta la fecha, no existe una vista grande de ese núcleo urbano, de sus calles o barrios, edificios de culto o áreas extraurbanas. Ahora, el proyecto aspira a dar un paso más en este sentido y contribuir a reunir las piezas de un puzle arqueológico todavía incompleto: el puzle de la historia más antigua de la ciudad.