La Universidad de Córdoba invita a 'vacunarse' contra los bulos machistas con conocimiento y pensamiento crítico

Las responsables de Igualdad de la UCO junto al rector. - UCO

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado este lunes su campaña 'Vacúnate contra los bulos machistas' con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un programa que propone combatir con conocimiento, evidencia y pensamiento crítico las falsas creencias que contribuyen a normalizar la violencia machista, minimizar sus consecuencias o cuestionar a quienes la sufren.

Según ha indicado la UCO en una nota, la campaña parte de una idea: los bulos también se contagian, pues mensajes que confunden los celos o el control con el amor, restan importancia a comportamientos violentos o desacreditan a las mujeres que denuncian "circulan y se repiten hasta adquirir apariencia de verdad". Frente a ello, la UCO invita a detenerse, contrastar la información y evitar la difusión de contenidos que perpetúan la desigualdad.

La presentación ha contado con la participación del rector, Manuel Torralbo, que ha destacado que la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres es parte de la responsabilidad institucional de la UCO y de su compromiso con la sociedad. El rector ha recordado que "una Universidad excelente no es solamente aquella que investiga mejor o forma buenos profesionales; sino también aquella que genera espacios de libertad, igualdad, respeto y convivencia".

Torralbo ha indicado que la Universidad dispone de herramientas especialmente poderosas frente a los bulos: "conocimiento, investigación, evidencia, educación y pensamiento crítico", que se resume en las tres acciones de la campaña: "Infórmate. Contrasta. Actúa". En este sentido, ha hecho un llamamiento especial al protagonismo del estudiantado, no como mero destinatario de la campaña, sino como protagonista de esta.

La campaña refuerza la dimensión compartida mediante la colaboración, en sus distintas actividades, con la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Diputación de Córdoba, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Hospital Universitario Reina Sofía, junto con asociaciones, colectivos como la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, MZC o Emet Arcoiris.

Así lo ha señalado la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Justicia Social, Sara Pinzi, que ha agradecido la implicación institucional y social, y ha subrayado que el 25N hace visible un compromiso que debe mantenerse durante todo el año. La vicerrectora destaca especialmente el papel de la Red de Equidad, que conecta la iniciativa con las necesidades y propuestas de cada centro y facultad de la UCO y facilita la participación del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

La nueva directora de Igualdad, Cristina Ruiz, ha dado a conocer una programación con más de 25 actividades en diferentes espacios de la UCO y fuera de sus campus, que aborda la prevención desde distintos ámbitos y lenguajes: conferencias, debates, cinefórum, poesía, música, exposiciones, investigación y acciones participativas.

Las propuestas se desarrollarán en facultades y escuelas, en el Campus de Rabanales de la UCO y en espacios de la ciudad como la Biblioteca Grupo Cántico, el Teatro Góngora, la Subdelegación del Gobierno, la Sala Objeto Dardo y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Del 9 al 30 de noviembre se realizarán acciones de sensibilización en redes sociales, distribución de materiales de campaña en Rabanales e iniciativas sobre la mutilación genital en Kenia. Entre las actividades figuran también el encuentro sobre Puntos Violetas unipersonales del 17 de noviembre en la facultad de ciencias de la educación y psicología; la presentación y coordinación del proyecto de investigación sobre relaciones juveniles ASAP, el día 18. La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales celebrará el 23 de noviembre un cinefórum y coloquio sobre acoso sexual o por razón de sexo.

El 24 de noviembre, la programación incluye 'Inspira. Arte para la vida: Los nuevos ojos' coordinada por el Hospital Universitario Reina Sofía, en el Teatro Góngora; propuestas participativas 'Sanando costuras', de Fundación EMET, y una dinámica participativa sobre bulos y violencia de género en la Facultad de Ciencias del Trabajo; una actividad sobre Puntos Violetas unipersonales y violencia en las redes en la Subdelegación del Gobierno; y la visita a la exposición 'En otro orden de cosas' de Nieve Galiiot, acompañada de una intervención didáctica de traducción intercultural.

La Facultad de Medicina y Enfermería acogerá acciones de sensibilización sobre la mutilación genital femenina en Kenia, incluido un stand informativo el 25N, en colaboración con el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO. En Rabanales, las Redes de Equidad de Veterinaria, Ciencias, Etsiam y EPSC impulsarán la distribución de manteles en las cafeterías y la fabricación y distribución de chapas en el Aulario Averroes, acercando los mensajes de la campaña a los espacios cotidianos del campus.

La cultura tendrá un protagonismo especial el 25 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras, con la lectura poética 'Romper con el espejismo. Poéticas de resistencia frente a la violencia contra las mujeres', la entrega de premios del concurso de microrrelatos del Consejo de Estudiantes y la charla 'Vencidas y olvidadas', dedicada a la violencia verbal contra las mujeres en los consejos de guerra y sus ecos en la actualidad.

CONCIERTO

El día 26, la música se sumará a la campaña con el concierto de Javiera Saavedra en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Esa jornada incluirá también el recorrido expositivo y participativo 'Violencia cultural desde los márgenes', en Filosofía y Letras, y la exposición guiada 'Rostros compartidos', en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Los días 26 y 27 se celebrará, en modalidad virtual, el I Seminario Internacional Traducción, Interpretación y Derecho.

El 25 de noviembre, a las 12,00 horas, tendrá lugar la lectura simultánea del manifiesto en los centros y facultades de la UCO, como expresión de un compromiso compartido por toda la comunidad universitaria. Ese mismo día, a las 17,30 horas, la comunidad está convocada en el Rectorado para acudir con UCOIgualdad a la manifestación del 25N.

La campaña tendrá también una presencia continuada en Instagram, a través del perfil '@ucoigualdad', donde se publicarán vídeos a lo largo de toda la iniciativa. En ellos, integrantes de la comunidad universitaria desmontarán bulos machistas con datos y fuentes contrastadas, invitando a reconocer estos mensajes y a no contribuir a su difusión.