La Universidad de Córdoba se manifiesta contra la violencia machista

Momento de la lectura del manifiesto. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Encabezados por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba (UCO), Sara Pinzi, equipo de gobierno, profesorado y personal de administración y servicios de la UCO han realizado un paro de cinco minutos, a las 12,00 horas, en la puerta del Rectorado y de los distintos centros de la institución, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha indicado en una nota la entidad académica, durante la concentración, la Defensora universitaria de la Universidad de Córdoba, María Isabel González; Sonia Guerrero, representante del Ptgas, y Darío Bravo Pavón, del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, han leído el manifiesto institucional elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Académica (Ruigeu), de la que forma parte la Universidad de Córdoba.

En el manifiesto de la Ruigeu, las universidades han recordado que "a pesar de los avances legislativos y sociales alcanzados, millones de mujeres en España, al igual que en el resto del mundo, continúan sufriendo violencias de género en sus diversas manifestaciones. Según datos de ONU Mujeres, una de cada ocho mujeres de entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia por parte de su pareja solo en el último año".

No obstante, han continuado, "allí donde existen marcos legislativos, servicios y sistemas sólidos, sus índices de prevalencia son 2,5 veces inferiores. En España, a pesar de los sistemas de prevención desarrollados, 36 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas".

El manifiesto destaca que en según el Informe Juventud en España 2024, "se observa un preocupante descenso en el apoyo al feminismo y a la igualdad de género entre la población joven (15-29 años)". Este retroceso, apunta la Ruigeu, "evidencia el impacto de los discursos negacionistas, carentes de todo rigor científico. Por consiguiente, resulta imperativo fortalecer la educación en la igualdad de género, la no discriminación en todas sus formas, los derechos humanos y pensamiento crítico, e impulsar la transferencia de los contenidos de las investigaciones académicas rigurosas realizadas con perspectiva de género en nuestras universidades".

La Ruigeu advierte que "las unidades de igualdad también vemos con preocupación cómo las violencias digitales se han expandido y normalizado entre la juventud universitaria. Estamos ante un momento de transformación social muy profunda, con una irrupción y mal uso de la tecnología en algunos casos, que ha hecho aflorar las mismas violencias sistémicas existentes en la sociedad, pero desde hace un tiempo, dentro del mundo digital".

En este sentido, este año, en que se conmemora el 30º aniversario de la Plataforma de Beijing-un hito fundamental para el feminismo en la lucha por los derechos de las mujeres y niñas, la exigencia de igualdad de género y el equilibrio de las estructuras de poder a nivel mundial - las Unidades de Igualdad de la Ruigeu se consolidan como estructuras básicas de la LOSU.

"Su labor es esencial para la sensibilización, prevención, formación e incorporación transversal de la igualdad en el desarrollo de las políticas universitarias. Precisamente por esto, consideramos absolutamente inadmisible que, a día de hoy, todavía existan unidades de igualdad que no reciban los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a las Comunidades Autónomas. No puede permitirse que la respuesta institucional ante una vulneración tan grave de los derechos humanos se vea paralizada o mermada por el negacionismo político", han señalado.