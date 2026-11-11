La Universidad de Córdoba recomienda "extremar las precauciones" ante el temporal, pero mantiene la actividad académica

Archivo - La Universidad de Córdoba mantiene la actividad académica en el interior de sus intalaciones, pero recomienda extremar las precauciones en el exterior y evitar actrividades al aire libre ante los efectos de la borrasca Charles. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), dado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 11 de noviembre, avisos amarillos por lluvias y naranja por fuertes vientos en Córdoba, ante el paso de la borrasca Charles, recomienda "a toda la comunidad universitaria extremar las precauciones en los desplazamientos".

Junto a ello y según ha informado la UCO en una nota, también recomienda "evitar" los desplazamientos "que no sean imprescindibles y prestar especial atención a las zonas arboladas y los espacios exteriores", a la vez que aconseja "evitar las actividades al aire libre mientras permanezcan activos los avisos meteorológicos".

En cualquier caso y según ha aclarado, "la actividad académica en el interior de las instalaciones universitarias se desarrollará con normalidad, salvo que la evolución de la situación meteorológica aconseje la adopción de nuevas medidas, que serán comunicadas a través de los canales oficiales de la Universidad de Córdoba", recomendando la UCO "seguir las indicaciones de los servicios de emergencia".