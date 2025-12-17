Universidad de Granada advierte que la financiación de la Junta "no cubre la totalidad de los incrementos salariales"

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha indicado este miércoles que los fondos contemplados en el marco del modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025 "no cubre la totalidad de los incrementos salariales y de los conceptos retributivos que la propia Junta de Andalucía había acordado previamente" con los representantes de las universidades públicas y de los sindicatos.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación informaba este pasado martes ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la UGR un montante global de 400,54 millones de euros.

En un audio remitido a los medios, Mercado, que ha señalado que en la institución académica que dirige están "abiertos" a proseguir la colaboración con la Junta "con total lealtad institucional" a la vez que con "determinación de velar por los intereses de la UGR para ir paliando este problema", ha precisado que el reparto definitivo se aprobaba "apenas a unos días de cerrar el ejercicio económico 2025".

"El reparto finalmente aprobado no satisface a la UGR por varios motivos, pero principalmente porque no cubre la totalidad de los incrementos salariales y de los conceptos retributivos" acordados, ha explicado el rector, que ha detallado que "la diferencia entre lo reflejado en la orden aprobada en el Consejo Andaluz de Universidades y las cifras y números que reflejan la contabilidad de la UGR es de en torno a 5,5 millones de euros".

"La financiación que recibe la UGR es una financiación que en su volumen es muy importante", con "incremento respecto al año pasado de 18 millones", si bien el rector considera también que es necesario seguir trabajando para cubrir "en el menor tiempo posible" el "desfase" que ha dicho se da entre esa cantidad y lo acordado en materia retributiva.

En un comunicado, la UGR ha informado este miércoles el reparto definitivo aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades contó con su voto desfavorable, en primer lugar porque "se produce el 16 de diciembre, prácticamente cuando está a punto de finalizar el año, con los problemas de incertidumbre, de planificación y de gestión que ello supone".

Además, el reparto aprobado no satisface a la UGR al considerar que "no cubre la cláusula de salvaguarda" de la institución "en los términos que establece el modelo de financiación, que obliga a garantizar el cien por cien de lo recibido el año anterior incrementada con el aumento de las retribuciones de los empleados públicos".

En ese sentido, la financiación recibida en 2024, 384.561.355 euros, "debería haber sido el punto de partida del reparto para el año 2025. Sin embargo, no se ha respetado este punto de partida, reduciéndose en 2.475.000 euros".

A esta cantidad, según las cifras facilitadas por la UGR, "debería haberse añadido los incrementos salariales producidos en este ejercicio: 0,5 por ciento de incremento relativo a los años 2024 y 2025; 2,5 por ciento de incremento para los empleados públicos, contemplando carrera horizontal del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, complementos autonómicos del profesorado, incremento de trienios por aplicación de la Ley Andaluza de Función Pública, incremento del gasto de Seguridad Social y la equiparación de docentes e investigadores laborales temporales.

Asimismo, "tampoco se recibe cantidad alguna para inversiones, un año más, ni tampoco se reciben ingresos para afrontar las subidas en los costes operativos y de mantenimiento que se han disparado en los últimos años por las continuas subidas del IPC", han precisado desde la UGR, que ha concluido incidiendo en que garantizar su sostenibilidad financiera es "imprescindible para seguir siendo una institución de referencia en el contexto español, europeo e internacional y para seguir transformando nuestro entorno económico-social".