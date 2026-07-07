La Universidad de Granada impulsa un título de Formación Permanente para interesados en la promoción de la igualdad

Cartel de la Universidad de Granada sobre la Microcredencial en Cultura, Igualdad y No Discriminación. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha anunciado este martes 7 que pone en marcha una nueva Microcredencial de Igualdad y No Discriminación, con matrícula gratuita, un título oficial de Formación Permanente y Enseñanzas Propias dirigido a formar a profesionales y personas interesadas en la promoción de la igualdad, la prevención de la discriminación y la construcción de entornos más inclusivos desde una perspectiva de derechos humanos. Esta microcredencial cuenta con la subvención del Instituto Andaluz de la Mujer.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el plazo de matrícula permanecerá abierto a partir del 8 de julio, "ofreciendo una nueva oportunidad para acceder a una formación especializada que responde a la creciente demanda de perfiles con competencias en igualdad, diversidad e inclusión tanto en las administraciones públicas como en el ámbito educativo, empresarial y del tercer sector".

En concreto, la microcredencial ofrece una formación actualizada sobre los principios de igualdad de trato y no discriminación, abordando los principales marcos normativos, las políticas públicas, las estrategias de prevención y las herramientas prácticas para "identificar y afrontar situaciones discriminatorias en distintos ámbitos sociales y profesionales".

En esta línea, han explicado que la formación está orientada a un "amplio abanico" de personas interesadas en adquirir o actualizar conocimientos en materia de igualdad y no discriminación, entre ellas, como estudiantes universitarios y personas tituladas de cualquier rama de conocimiento; profesionales de la administración pública, la educación, los servicios sociales, la salud y el ámbito jurídico; personal técnico, agentes de igualdad, profesionales del tercer sector y de entidades sociales y personas que desarrollan funciones relacionadas con la gestión de la diversidad, la inclusión y los derechos humanos.

En suma, el programa se desarrollará durante el mes de septiembre y toda la información sobre contenidos, calendario, requisitos de acceso y procedimiento de matrícula puede consultarse en 'https://titulospropios.ugr.es/estudiantes/oferta-formativa/m...'.