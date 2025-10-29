La Universidad de Granada trabaja en la recuperación de patrimonio dañado por la dana de Valencia hace un año

Archivo - Varias personas trabajan en una iglesia afectada por la dana el pasado noviembre en Chiva - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) mantiene su compromiso con la restauración del patrimonio cultural de museos, archivos municipales, centros culturales o iglesias dañados por la dana de Valencia de la que se cumple un año, en colaboración con el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación.

Así lo ha indicado en una nota de prensa la UGR a raíz del primer aniversario, este 29 de octubre, de la dana y la riada que provocó, que se cobró la vida de 229 personas y dejó con secuelas a cientos de miles de personas.

En este día, la UGR, además de manifestar su solidaridad y su cariño con todas las víctimas y sus familias, ha explicado que mantiene su compromiso de recuperación del patrimonio cultural arrasado por "las aguas como testimonio de la historia, la vida y la gestión de cada uno de los pueblos afectados".

El patrimonio intervenido en la UGR incluye bienes culturales procedentes de museos, archivos municipales, centros culturales e iglesias. Se trata de unos objetos especialmente afectados debido a la naturaleza de los materiales orgánicos que los constituyen y que se ven notablemente afectados por la acción del agua y el barro.

Tras una primera fase de examen y evaluación, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración estableció un protocolo de actuación en atención al estado de conservación de cada uno de los bienes, siendo los más afectados trasladados a la Feria de Valencia para una actuación de urgencia y quedando otros en sus localidades de origen en espera de ser intervenidos.

"Son muchas las piezas que todavía se encuentran afectadas y que deben ser intervenidas en tanto que son parte de la herencia material recibida por estas comunidades para ser disfrutada y protegida por las generaciones presentes y transmitida, a su vez, a las generaciones futuras".

En este sentido y atendiendo al compromiso de la UGR con las personas afectadas, el Centro de Gestión y Restauración recibió el pasado jueves diez planos del Archivo Municipal de Alfafar y una escultura policromada relativa a San Antonio Abad procedente de la iglesia parroquial Nuestra Señora de Montserrat de Picanya para su restauración

Los trabajos abarcarán desde el examen y diagnóstico hasta la reintegración cromática, pasando por todos los tratamientos necesarios en cada una de las fases de intervención hasta "restituir los valores semánticos, estéticos y funcionales perdidos con el desastre".