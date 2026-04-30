La Universidad de Jaén acogerá un congreso sobre el impacto del tratado de la UE con Mercosur

Cartel del congreso - UJA

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se convertirá en el epicentro del debate jurídico y social sobre el comercio internacional con la celebración del Congreso Internacional 'Las Cláusulas Sociales y Ambientales en los Tratados de Libre Comercio: A propósito del Acuerdo UE-Mercosur'.

El encuentro científico, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de mayo, llega en un momento de máxima tensión tras la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo el 1 de mayo. El congreso, organizado en el marco del Proyecto de la Agencia Estatal de Investigación Ecoiura Social, con la colaboración de la Cátedra COAG-CREA de Derecho Agroalimentario de la UJA, abordará la encrucijada en la que se encuentra el tratado, que ha tardado 25 años de negociaciones.

Mientras la Comisión Europea defiende el acuerdo como una oportunidad estratégica para impulsar la economía y asegurar materias primas, crece la contestación social, desde sectores agroalimentarios y organizaciones ecologistas que denuncian un posible 'dumping social' (competencia desleal) y riesgos ambientales (y para la salud de las personas consumidoras en la UE).

El programa analizará la decisión de la Comisión Europea de dividir el acuerdo de asociación original para acelerar su vertiente comercial a través del llamado Acuerdo Interino de Comercio (AIC). Este movimiento ha generado incertidumbre jurídica, especialmente tras la petición de un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte del Parlamento Europeo para evaluar su compatibilidad con los tratados de la Unión.

En este sentido, los ponentes profundizarán en temas como la eficacia de las cláusulas de salvaguardia para proteger a los agricultores europeos frente a la competencia desleal; el impacto en la deforestación y los compromisos climáticos en América Latina; la legalidad del procedimiento de aplicación provisional sin la ratificación definitiva del Parlamento Europeo.

"Este tratado marca un hito, pero también plantea dudas razonables sobre la sostenibilidad global y el equilibrio institucional de la UE", señalan desde la organización, añadiendo que "es imperativo" analizar "si se está ante un nuevo modelo de desarrollo o frente a un conflicto eco-social de gran escala".

Para garantizar una difusión global, el congreso se desarrollará en un formato híbrido (presencial y online), permitiendo la participación de especialistas de seis universidades de cinco países: España, Italia, Argentina, Brasil y Uruguay.

Además de la vertiente académica, el evento contará con la participación activa de organizaciones profesionales del sector agrario, asegurando una dimensión socio-profesional que conecte la investigación científica con la realidad del sector primario.

La asistencia al congreso es gratuita hasta completar el aforo presencial.