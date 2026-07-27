La Universidad de Jaén amplía su oferta de Formación Permanente con un modelo flexible, microcredenciales y cursos

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JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha ratificado la ampliación de su oferta académica de Formación Permanente. Con esta nueva programación, la institución académica consolida una estrategia orientada a combinar la cohesión territorial y el aprendizaje flexible para responder a las necesidades del tejido socioeconómico y profesional de la provincia.

En el marco de su compromiso por descentralizar la actividad universitaria, la UJA reforzará su presencia en los municipios jiennenses mediante cursos estacionales.

En concreto, la localidad de Jódar acogerá, en colaboración con el Ayuntamiento y la Agrupación Musical local, el II Curso de Perfeccionamiento Musical Pedro Gámez Laserna, que rendirá tributo al compositor con talleres especializados de piano, viento madera, viento metal y percusión impartidos por docentes de conservatorios superiores.

Por su parte, Torredonjimeno será la sede del curso presencial gratuito 'Imagen, redes sociales y empleo: soft skills y perfil de marca'. Esta actividad está diseñada específicamente para que el alumnado de Formación Profesional potencie su empleabilidad, el trabajo en equipo y su marca personal, e incluirá una sesión fotográfica individual para el currículum digital de los participantes.

Entre las novedades del ámbito cultural, la UJA ha presentado el Diploma de Extensión Universitaria en Cultura, un título estructurado bajo un modelo "apilable y acumulativo".

Este formato permite al estudiantado diseñar su propio itinerario formativo al cursar de manera independiente módulos o talleres temáticos --como lenguaje musical, orquesta, teatro, cine, batucada o microrrelato-- cuya superación progresiva permite sumar las competencias necesarias para obtener la titulación definitiva.

En lo que respecta a los títulos propios de posgrado, la universidad pondrá en marcha la cuarta edición del Diploma de Experto en Nuevos Avances en Actividad Física y Nuevas Tecnologías en Educación y Salud.

Este programa virtual, que se impartirá a través de la plataforma Platea, profundizará en el uso de dispositivos wearables, software de análisis biomecánico y de rendimiento, nutrición avanzada y estrategias de intervención multidisciplinar en situaciones de discapacidad.

Asimismo, la UJA reforzará su catálogo de Microcredenciales Universitarias para responder a la demanda de destrezas en entornos digitales. Entre ellas destacan la Microcredencial en Inteligencia Artificial para mejorar tu práctica docente' y la 'Microcredencial en Canva (diseño educativo, creatividad y comunicación visual)', desarrollada en alianza con eTwinz Education para aplicar la metodología de Flipped Classroom a la creación gráfica.

Por otro lado, la institución académica ha redefinido su programa de acogida e iniciación a la vida universitaria 'Bienvenid@ a la UJA' para el nuevo alumnado de grado, estructurándolo como un modelo híbrido y de acompañamiento cercano.

Esta iniciativa combinará el soporte emocional a través de la plataforma Platea con talleres presenciales prácticos en el campus. Entre estos últimos se impartirán sesiones sobre técnicas de estudio, organización académica, comunicación efectiva y habilidades interpersonales, además de la actividad 'Tu pasaporte al éxito universitario', enfocada en el uso estratégico de la biblioteca y la ética académica.

El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, Francisco Roca, ha destacado que, con la aprobación de este catálogo, la Universidad de Jaén "revalida su condición de institución tractora, flexible y con vocación de servicio" para acompañar a la ciudadanía ante los retos formativos actuales y futuros.