La Universidad de Jaén decreta un día de luto oficial en memoria de las dos adolescentes fallecidas

Archivo - Imagen de archivo del Rectorado de la Universidad de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha manifestado su "más profundo dolor y consternación" ante la noticia del fallecimiento de dos jóvenes menores de edad, ocurrido en la madrugada de este sábado en Jaén capital. Como muestra de respeto institucional, ha decretado un día de luto oficial.

Así lo ha comunicado la entidad académica en una nota, donde ha trasladado en nombre del Rector, el Equipo de Gobierno y de toda la comunidad universitaria, "queremos trasladar nuestro más sentido pésame, solidaridad y cercanía a las familias, amigos y seres queridos de las fallecidas".

"Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza", ha expresado.

De este modo, como muestra de duelo y respeto institucional, la Universidad de Jaén decreta un día de luto oficial, por lo que las banderas de nuestros campus y edificios ondearán a media asta durante toda la jornada de este lunes, 1 de diciembre.