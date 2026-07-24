La Universidad de Jaén impulsará nuevas titulaciones europeas gracias a la obtención de fondos Erasmus+

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JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) va a impulsar y promover la implantación de nuevas titulaciones conjuntas en el seno de la Unión Europea y el despliegue efectivo del sello de título europeo a través del proyecto Seagrow-EDL.

Se trata de una iniciativa conjunta de las alianzas universitarias Neolaia y SEA-EU, encabezadas por la UJA y por la Universidad de Cádiz, respectivamente. El proyecto cuenta con una financiación de 800.000 euros por parte de la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus+, concretamente dentro de las convocatorias prospectivas (Forward Looking projects).

La propuesta seleccionada ha obtenido una puntuación de 91 puntos sobre 100, situándose entre las mejor valoradas de la convocatoria.

El vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén, José Ignacio Jiménez, ha destacado que este proyecto supone "un paso más, pero muy importante" para "consolidar una estrategia de internacionalización que quiere ser protagonista en el Espacio Europeo de Educación Superior y en las políticas universitarias del futuro".

Con una duración de dos años, Seagrow-EDL reunirá a universidades de 13 países europeos y a agencias nacionales de garantía de la calidad en una colaboración piloto. El objetivo es diseñar, validar y desarrollar herramientas que faciliten la implantación de la European Degree Label (Sello de Título Europeo) mediante programas conjuntos acreditados conforme al Enfoque Europeo para la garantía de la calidad.

Para ello, la iniciativa se articula en torno a tres líneas de trabajo fundamentales: establecer un marco común de convergencia jurídica y política mediante el análisis comparado de nueve legislaciones nacionales; diseñar y validar un conjunto de herramientas transferibles para la acreditación de la European Degree Label; e impulsar la preparación institucional y la adopción de este modelo a escala europea mediante herramientas digitales de autoevaluación y un diálogo estructurado con responsables políticos y agencias de calidad.

El proyecto utilizará como laboratorios de implementación a las alianzas universitarias europeas Neolaia --una red de nueve instituciones académicas liderada por la UJA-- y SEA-EU (la Universidad Europea de los Mares). En ellas se combinará la experiencia de programas conjuntos ya consolidados con el desarrollo de nuevas titulaciones europeas.

Además de las dos alianzas universitarias, el proyecto reúne a cuatro agencias nacionales de garantía de la calidad. Esta combinación permitirá integrar la experiencia práctica en el diseño e implementación de programas conjuntos con el conocimiento normativo necesario para su acreditación en el Espacio Europeo de Educación Superior, garantizando una visión integral de todo el ciclo de vida de las titulaciones.

Jiménez ha apuntado que la financiación de este proyecto "supone un importante respaldo al trabajo que viene desarrollando Neolaia" en términos de diálogo político y pilotaje de las nuevas prioridades de la Comisión Europea, especialmente respecto al título europeo, por las perspectivas formativas que abre para el estudiantado "en un contexto global y altamente competitivo".

Impulsado por la Comisión Europea y respaldado por el Consejo de la UE, el Sello Europeo busca transformar la educación superior al permitir que el estudiantado obtenga titulaciones reconocidas automáticamente en todo el continente tras cursar programas internacionales en al menos dos países.

Además de eliminar barreras burocráticas y agilizar la acreditación, esta iniciativa integra la movilidad embebida y la docencia plurilingüe como eje estructural del currículo, potenciando las competencias comunicativas e interculturales del alumnado, al tiempo que incrementa la atractividad global de las universidades europeas.