La Universidad de Jaén, segunda española con mayor financiación para movilidad Erasmus+ con pases de fuera de la UE

Alumnado internacional en la UJA - UJA

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) es la segunda universidad española con mayor financiación para el proyecto de movilidad KA171 de Erasmus+ con países fuera de la Unión Europea (UE), al obtener una financiación superior al millón de euros en la reciente resolución de la convocatoria de 2026.

La acción clave 171 es una convocatoria de proyectos de formación internacional a la que han concurrido en esta edición 143 instituciones de educación superior, lo cual supone un incremento de la demanda del 16 por ciento sobre la convocatoria del año pasado.

Se trata de un programa convocado por el órgano gestor de los programas europeos Erasmus+ en España, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Nos posiciona como un referente a nivel nacional y refuerza nuestro compromiso con la apertura global, facilitando que nuestra comunidad universitaria amplíe sus horizontes académicos en el extranjero", ha afirmado el vicerrector de Internacionalización de la UJA, José Ignacio Jiménez.

En concreto, la financiación obtenida por la UJA en la edición de 2026 permitirá financiar un total de 223 movilidades hasta julio de 2028, para estudiantado, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS), movilidades que tendrán como destino instituciones académicas de 38 países de distintas regiones globales.

Del presupuesto global de la convocatoria, la Universidad de Jaén ha recibido aproximadamente el cinco por ciento de todos los fondos distribuidos en España. En esta edición, el proyecto de la institución jiennense ha sido el segundo con mayor financiación, sólo por detrás de la Universidad de Valladolid.

El proceso de selección de proyectos tiene en cuenta diversos factores de valoración tales como la pertinencia estratégica de la propuesta, la calidad de los mecanismos de cooperación propuestos, calidad del diseño y ejecución del proyecto, así como la calidad y consistencia de los mecanismos de impacto y difusión.

En particular, la propuesta de la UJA, ha logrado la financiación en el 100% de las regiones globales solicitadas y en el 92 por ciento de los países incluidos en la propuesta, gracias a la obtención de una valoración de calidad global de la propuesta de 91 puntos.

Concretamente, el proyecto presentado se ha centrado en el refuerzo de la estrategia internacional de la institución, incluyendo consorcios en nueve de las 12 regiones geográficas posibles.

Así, la UJA es la institución española con mayor financiación en las regiones de Balcanes Occidentales (región 1) y África Subsahariana (región 9); la segunda en Caribe (región 11); y la tercera en Mediterráneo Meridional (región 3).

Además, la UJA participa también en la propuesta del Campus de Excelencia CEIA3, que ha obtenido una financiación aproximada de 300.000euro, para financiar fundamentalmente movilidades con la región de África Subsahariana, Asia y Mediterráneo Meridional.

Por otro lado, la Universidad de Jaén ha obtenido una financiación superior a los 2,1 millones de euros gracias a las distintas solicitudes y consorcios del programa KA131 en los que participa, que está dedicado a financiar la movilidad interior con los 27 países de la UE y otros asociados --Macedonia del Norte, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía--.

"Este tipo de acciones nos permiten progresar como Universidad comprometida globalmente en el concierto internacional y aumentar el impacto de nuestra actividad académica en distintas regiones globales", ha concluido el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén.