La Universidad de Jaén (UJA) expone su modelo de Inteligencia Artificial ante especialistas educativos en México

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JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha expuesto su modelo de implantación de Inteligencia Artificial (IA) ante un foro de especialistas educativos celebrado en México bajo el título 'IA para el liderazgo educativo', y donde ha participado como ponente destacado el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca.

El encuentro, que ha contado con una amplia participación de universidades latinoamericanas, ha sido organizado por Edvolution (Google Partner Premier) en las instalaciones de Google México (Latam) y ha reunido a medio centenar de directores de TI y vicerrectores de innovación pertenecientes a una treintena de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.

Durante su intervención, que se ha desarrollado de forma telemática, el vicerrector Francisco Roca compartió la experiencia de la UJA en el despliegue e integración de la Inteligencia Artificial (IA) en todo su ecosistema universitario.

Alejándose de una exposición puramente teórica, Roca ha mostrado ejemplos prácticos y documentos reales en vivo para ilustrar cómo la institución jiennense está empleando herramientas de IA, como Gemini, para optimizar sus áreas de docencia, investigación y gestión institucional.

El objetivo principal de la jornada ha sido crear un espacio de colaboración y diálogo entre pares para debatir los retos de la transformación digital. En este sentido, la intervención de la UJA ha servido como caso transatlántico para ejemplificar cómo la adopción estratégica de modelos de IA permite, según Roca, trazar un camino hacia una universidad "más ágil y adaptable, convirtiéndose en una necesidad operativa en el panorama actual de la educación superior".